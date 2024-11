De amerikanske nøkkelindeksene på Wall Street i USA åpner med nedgang fredag.

Ved børsåpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 0,6 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 1,0 prosent.

Dagens bevegelser

Halvlederaksjen Applied Materials faller 9,1 prosent etter at selskapet la frem en svak inntektsguiding for det inneværende kvartalet. Selskapet venter inntekter på 7,15 milliarder dollar i regnskapsmessig første kvartal, et stykke under analytikernes estimat på 7,22 milliarder, ifølge CNBC. Tallene for regnskapsmessig fjerde kvartal ble imidlertid bedre enn ventet, men det hindrer ikke aksjekursen å falle.

Den kinesiske handelskjempen Alibaba lå an til oppgang i førhandelen, men faller 0,4 prosent etter å ha lagt frem et resultat som slo analytikernes forventninger for regnskapsmessig andre kvartal. Selskapets salg ble imidlertid svakere enn ventet etter en svekkelse i handelen i Kina.

Ved børsåpning i New York ligger volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», på 14,63, opp 2,2 prosent.

Makro

Før børsåpningen ble det lagt frem en del amerikanske makrotall. I oktober økte detaljprisene mer enn ventet, og samtidig skiftet både import- og eksportprisene fra fall forrige måned til oppgang i oktober.

Fredags-rushet ble komplett med et voldsomt hopp i NY Empire State-indeksen over produksjonen i delstaten New York. Denne snudde fra et fall på 11,9 til en økning på 31,20.

Nesten alle data fredag ettermiddag overgikk forventningene klart. Unntaket var detaljhandelen utenom biler og drivstoff, som flatet ut.

Les mer her.