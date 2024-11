Knallsterke USA-tall

I oktober økte detaljprisene mer enn ventet i USA. Samtidig skiftet både import- og eksportprisene fra fall forrige måned til oppgang i oktober.

Fredags-rushet ble komplett med et voldsomt hopp i NY Empire State-indeksen over produksjonen i delstaten New York. Denne snudde fra et fall på 11,9 til en økning på 31,20.

Nesten alle data fredag ettermiddag overgikk forventningene klart. Unntaket var detaljhandelen utenom biler og drivstoff, som flatet ut.

Fed-advarsel

Torsdag holdt en rekke topper i Federal Reserve taler, og dagen ble avsluttet med Fed-sjefen selv, Jerome Powell. Han varslet i klare ordelag at Fed ikke på noen måte har hastverk med å få renten videre ned.

Tidligere på dagen kom flere andre Fed-topper med lignende budskap, og varsler om at det kanskje ikke er langt ned til rentebunnen for Fed.

Les også Fed kan ha nådd rentebunnen allerede Rentemarkedet mener det er 50 prosent sjanse for et nytt rentekutt fra Fed i år. Fed-topper varsler imidlertid at renten kanskje er ferdigkuttet allerede.

De siste dagene har prisingen i rentemarkedet snudd fra litt over til litt under 50 prosent sannsynlighet for at Fed kutter renten igjen i desember.

Lange renter svarte på rekken sterke USA-tall fredag med ny oppgang.

– Helt på vippen

– Rentemarkedet priser inn en på marginen lavere sannsynlighet for desember-kutt. Det er altså helt på vippen om det blir kutt eller ikke og neste inflasjons- og arbeidsmarkedsrapport blir veldig viktige, mener makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets etter fredagens tall.

Hun viser til Powells uttalelser torsdag om at Fed ikke har det travelt med å sende renten ned, og om at amerikansk økonomi har klart seg bemerkelsesverdig godt.

Alsvik viser imidlertid til at Boston Feds Susan Collins torsdag sa at et kutt i desember definitivt er på bordet, selv om det ikke er noen «done deal».

UNDER 50 PROSENT: Men i praksis er det nå helt åpent om Fed kutter igjen i desember, mener makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets. Foto: Are Haram

– Dette ble trukket frem av Nick Timiraos i Wall Street Journal, som er «talerøret» til Fed, og som skrev artikkelen som satte i gang forventningene om et dobbelt rentekutt i september, understreker hun.