Denne uken åpnet Kirsti Bergstø (SV) om kortveggen på kontoret som har fått kallenavnet «Wall of Shame». Ifølge Børsen er veggen full av avisutklipp av «rikinger og deres støttespillere som langer ut mot Norge, den norske modellen, NAV-ere og venstresida på Stortinget».

Artikkelen fra Børsen ble følgelig delt på sosiale medier i ettertid, og da klarte den å fange oppmerksomheten til selveste Elon Musk, milliardær og grunnlegger av Tesla.

«Wow, dette er galskap» skrev milliardæren på X/Twitter lørdag morgen. Innlegget hans har i skrivende stund blitt sett av over 3,5 millioner brukere.

Bergstø var derimot kjapt ute til å svare Musk lørdag morgen under SV sitt landsstyre. «Jeg er enig, baby! This is crazy» , svarte hun ifølge NRK.

GALSKAP: Elon Musk reagerer på skammens vegg. Foto: Skjermdump fra X/Twitter

Videre skal hun ha sagt at veggen skal være en påminner om «hvem og hva» partiet jobber for.

«Vi kan ikke akseptere at folk sviktes av fellesskapet. Og mens vi gjør dette, jobber høyresiden iherdig med å svekke folks velferd, og høre på rikingene på veggen» sa Bergstø lørdag morgen, ifølge NRK.

«Jobben til regjeringen skal være å få ned forskjellene og sørge for at alle bidrar til fellesskapet. Det var det de gikk til valg på. Samtidig eier de 2500 rikeste familiene i Norge like mye som de 1,5 millioner familiene som har minst. Og de 400 rikeste i landet har i år bare blitt rikere» sa hun videre, og la til:

«Det er Norge i 2024, og det må endres».