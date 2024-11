Bra ting, utfordringer & jokere

Mulighet for flere rentekutt: Man får sjelden både i pose og sekk, altså en sterk økonomi og kraftige rentekutt samtidig. Med utgangspunkt i noe lysere utsikter for amerikansk økonomi, er forventningene om antallet rentesenkninger i USA blitt nedjustert. Likevel forventer markedsaktørene fortsatt 0,8 prosent lavere styringsrente ved utgangen av 2025 enn i dag, og 1,4 prosent lavere styringsrente i eurosonen. Holder den økonomiske aktiviteten seg oppe, vil litt lavere styringsrenter være bra for økonomien til både husholdninger og bedrifter.

Trump er slik sett nær selve definisjonen på en joker

Utfordringer

En hårfin økonomisk balansegang? Trøbbel i kinesisk eller europeisk økonomi trenger ikke smitte over til USA. Trøbbel i USA smitter derimot nesten alltid over til resten av verden. Skattekutt og deregulering under Trump kan derimot løfte økonomien slik at den får voksesmerter. Hovedsakelig fordi arbeidsledigheten er lav og kapasitetsutnyttelsen høy. Det kan føre til lønnspress og inflasjon, som kan holde rentenivået høyt. En innføring av importtariffer mot EU og Kina kan utløse en global handelskrig med negative konsekvenser i mange land. Verken kinesisk eller europeisk økonomi er for tiden godt rustet for en slik motvind. Blir den amerikanske dollaren for sterk, kan det bli en utfordring ikke bare for internasjonale virksomheter i USA, men også resten for av verden.

Er mye positivt allerede priset inn? Det amerikanske aksjemarkedet ser dyrt ut. Det prises til 23 ganger forventet inntjening og 26 ganger rapportert inntjening. De ti største selskapene er i gjennomsnitt priset til nesten 50 ganger rapportert inntjening. Selv uten de ti største selskapene, er resten av S&P 500 priset nesten like høyt som under IT-boblen. For mange globale aksjefond har dette betydning fordi amerikanske aksjer utgjør 73 prosent av MSCI World-indeksen. Samtidig er det lite frykt å spore i markedet for selskapsobligasjoner. Den ekstra avkastningen investorer krever for å låne ut penger til globale selskaper med høy eller lav kredittkvalitet, er på laveste nivå siden 2007. Med andre ord forventer investorene både høy fremtidig inntjeningsvekst og lite gjeldsmislighold. Det behøver ikke bety dårlig avkastning fremover, men det øker følsomheten for skuffelser.

Stigende markedsrenter? Markedsrentene reflekterer hvor investorene tror at styringsrentene vil ligge frem i tid, og de viktigste rentene er de på amerikanske statsobligasjoner. Det er flere krefter som kan løfte rentenivået. Hvis markedsrentene stiger som følge av bedre økonomisk vekst, er dette noe finansmarkedene normalt lever godt med. Bekymringer rundt stigende inflasjon og/eller mindre bærekraftige statsfinanser kan derimot by på utfordringer. Politikere i flere land synes å være mer opptatt av å øke offentlig pengebruk, enn å sørge for grei balanse i statsbudsjettene. Aldrende befolkning, militær opprustning, energiomstilling, klimaendringer og investeringer i teknologi kan føre til at utgiftene stiger mer enn inntektene de neste årene. Stadig flere investorer, analytikere og finansjournalister er oppmerksomme på statsfinansene eksempelvis i USA, noe som kan bidra til at markedsrentene stiger, med konsekvenser for politikerne, økonomien og finansmarkedene.

Selv om det er mye bra som skjer, vil jeg hevde risikoen for kursfall i aksjemarkedene er relativt høy

Jokere

Trump på godt eller vondt? Ser vi inn mot 2025, vil den kommende amerikanske presidenten påvirke den geopolitiske og økonomiske stemningen i verden i negativ eller positiv retning. Hvilken politikk som gjennomføres og hvordan den tolkes av investorene, vil bli tonesettende. Preges amerikansk politikk av uforutsigbarhet og ekstreme tiltak, kan usikkerheten blant politikere, bedrifter og privatpersoner få økonomiske konsekvenser. Trump er slik sett nær selve definisjonen på en joker.

Kommer inflasjonen tilbake? Prisveksten har avtatt i USA og Europa, men det skal lite til før den gjenopplives. En god porsjon av fremgangen i markedene de siste månedene har vært drevet av forventninger om lavere styringsrenter.

En aksjeboble under oppseiling? Hvis Trump lykkes med å forsterke optimismen og aksjekursene stiger mer enn inntjeningsforventningene, kan det begynne å ligne på en boble. Risikoviljen har definitivt tatt syvmilssteg etter presidentvalget, blant annet i kryptomarkedene.

Teknologisk produktivitetsforbedring? Kraftig oppgang i aksjemarkedene kan også bli resultatet hvis spesielt produktivitetsveksten stiger videre i USA. Produktivitetsvekst løfter vekstpotensialet i økonomien, samtidig som det begrenser inflasjon.

Hva betyr dette for deg?

Selv om det er mye bra som skjer, vil jeg hevde risikoen for kursfall i aksjemarkedene er relativt høy. Ikke fordi det er åpenbare grunner til at kursene skal falle, men fordi aksjemarkedene har steget lenge og verdsettelsen tilsier høy følsomhet for skuffelser.

Morgan Stanley ser det samme bakteppet og konkluderer; «Long-term investors should consider rebalancing portfolios and pursuing maximum diversification across equities and bonds, as well as in real assets, hedge funds and private investments». Kunne ikke ha sagt det bedre selv!

Christian Lie

Sjefstrateg, Formue