TikTok-eier prises til 3.300 milliarder

TikToks morselskap ByteDance verdsettes til 300 milliarder dollar i en transaksjon med tilbakekjøp av aksjer, ifølge Wall Street Journal. Dette tilsvarer nærmere 3.300 milliarder kroner.

Verdien er selskapets egen og en av de høyeste noensinne for et kinesisk teknologiselskap.

I oktober 2023 var verdien ifølge avisen på 225 milliarder dollar. Med andre ord er verdiene opp 75 milliarder dollar på ett år.

ByteDance er under press i USA, der myndighetene krever at TikTok selges til en amerikansk eier innen midten av januar. Hvis ikke, kan appen bli forbudt i landet.

Donald Trump har tidligere vært for et TikTok-forbud, men har den siste tiden antydet at det er en dårlig idé. Den republikanske støttespilleren Jeff Yass er for øvrig storaksjonær i ByteDance.