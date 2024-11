Elendig utvikling for gull etter presidentvalget

Donald Trumps gjenvalg har sendt aksjer og krypto rett opp. Men for gull er historien en helt annen. Ifølge Deutsche Bank har det edle metallet hatt sin verste utvikling på minst 13 amerikanske presidentvalg.

Gullprisen har falt nesten 7 prosent siden valgdagen, mens andre aktivaklasser har opplevd solid oppgang, skriver Bloomberg.

– Når folk blir interessert i gull, er det fordi ingenting annet fungerer. Aksjemarkedet leverer, og til og med lavkvalitets selskapsobligasjoner gir solide avkastninger. Da er det mindre sannsynlig at investorer søker alternative kilder for avkastning, sier senior investeringsstrateg Rob Haworth i US Bank til Bloomberg.

Tror på oppsving igjen

Før valget hadde gull steget over 30 prosent på ett år, drevet av økt usikkerhet. Men med Trumps klare valgseier forsvant mye av gulls status som trygg havn. En sterkere dollar og en amerikansk økonomi som viser styrke har heller ikke hjulpet gull.

Kryptovalutaer, derimot, har opplevd kraftig vekst. BlackRocks Bitcoin-ETF har nådd 40 milliarder dollar i forvaltningskapital, mens gull-ETF-er har sett betydelige uttak.

– Trumps politikk gir forventninger om mindre regulering av kryptovalutaer, sier markedsstrateg Kristina Hooper i Invesco.

Selv om gullet nå faller, er det fortsatt potensial for en oppsving, mener Rajeev De Mello i Gama Asset Management.

– Med økende underskudd og inflasjon på sikt, vil gull igjen kunne bli attraktivt som inflasjonsbeskyttelse, sier han til Bloomberg.