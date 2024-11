USAs president Joe Biden har gitt Ukraina tillatelse til å gjennomføre begrensede angrep mot Kursk-regionen i Russland med amerikanskproduserte langdistansemissiler . Dette markerer et betydelig politisk skifte før Donald Trump tiltrer som president i januar, det skriver Financial Times.

I ettertid av tillatelsen fra USA har Tysklands forbundskansler Olaf Scholz opplevd økende press for å sende tyskproduserte kryssermissiler til Ukraina. Så langt har ikke Scholz gitt etter for presset.

Tyskproduserte Taurus-missiler vil i stor grad styrke Ukrainas evne til å påføre Russland skade, ifølge analytikere. Våpnene er utstyrt med et intelligent stridshodesystem som kan sikre maksimal ødeleggelse av strukturer som broer og bunkere, og har en rekkevidde på over 500 kilometer.

Redd for eskalering

Scholz har lenge vært motvillig til å sende Tysklands langtrekkende Taurus-missiler til Ukraina, av frykt for at en slik beslutning kan trekke NATO-land lenger inn i konflikten. En talsperson for kansleren gjentok hans standpunkt mandag.

Forbundskansleren holdt samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin forrige fredag. Det var første gang på nesten to år at de to snakket sammen. Samtalen ble kraftig kritisert av Ukraina.

– Samtalen var meget detaljert, men bidro til en erkjennelse av at lite har endret seg i den russiske presidentens syn på krigen, og det er ikke gode nyheter, sa Scholz søndag.

Samtidig øker kravene om at Scholz må endre politikk. Økonomiminister og De Grønnes kandidat til kanslerposten, Robert Habeck, uttalte søndag at han ville sendt Taurus-missiler dersom han vinner landets valg i februar.