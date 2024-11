– Kina har også bygget enorme kullagre som lenge har gitt en betydelig medvind for tørrbulk (effekten har vært opp mot 4 prosent av globale volum).

– Til sist har vi historisk høye skipsverdier. Det har vært en konsensus om sprengt verftskapasitet, og derfor at verdiene for skip på vannet må gjenspeile erstatningskost og at fraktmarkedet vil måtte konvergere mot disse nivåene. Imidlertid ser man allerede tegn på økende kapasitet og åpninger for tidligere leveranser, samtidig som verftene har store marginer og mye rom til å gå ned på pris for å sikre ordre. Fraktmarkedet i dag er langt fra tilstrekkelig for å forsvare dagens verdier, og dermed verdsettelsesstøtten for selskapene. Når vi mener disse faktorene vil forvitre, gir det liten støtte til skipsverdier som i dag kan gi inntrykk av at det finnes veldig billige aksjer i tørrbulk.

Kjøp!

Analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Golden Ocean med kursmål 16,50 dollar.

Kristoffer Barth Skeie, Arctic Securities Foto: Iván Kverme

– Tørrlastsegmentet har over lengre tid opplevd skepsis som følge av situasjonen i den kinesiske økonomien. Ettersom Trump vant presidentvalget, har man nå fått et tilleggsmoment: økte tariffer og en mulig handelskrig. Blir det handelskrig, mener vi imidlertid container og bilfrakt er segmentene som vil komme mest under press.

– Kina, verdens største importør av jernmalm (~75 prosent) og kull (~27 prosent), har uttalt at de vil bruke pengepolitikken for å nå målet på ~fem prosent vekst i BNP. For å motvirke eventuelle importavgifter gjennom redusert eksport må de stimulere privat forbruk og investeringer i f.eks. infrastruktur for å opprettholde veksten. Det har vært mye fokus på at eiendomssektoren går dårlig og mulige negative implikasjoner for tørrlast, men stålkonsumet har faktisk vokst de siste årene selv om eiendomssektorens andel av stålkonsumet har halvert seg siden før pandemien.

– Samtidig investerer kinesiske selskaper i jernmalmgruver i Guinea for å erstatte lavverdige jernmalmblokker innenlands, og hvor fullt volum alene vil ta hånd om hele ordreboken for Capesize. Tørrlast har lavest ordrebok av de store shippingsegmentene, og innenfor tørrlast har Capesize lavest ordrebok på 6,8 prosent, hvor vi estimerer flåtevekst mellom én prosent og to prosent de neste to årene. Men effektivt kan det bli negativ vekst, ettersom klassing og dokking øker med 52 prosent i 2025. Det er også innenfor den største skipstypen man får mest oppside, skulle vi få rett på markedet.

– Gjennom Golden Ocean får man eksponering til 59 Capesize- og 33 Panamax-skip uten noe behov for flåtefornyelse i det korte bildet, og på våre tall får man rett under 20 prosent i direkte avkastning fremover. Det er attraktivt.