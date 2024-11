DNB inviterte tirsdag analytikere og investorer til London-kontoret for å snakke om finansielle mål. Øynene var spesielt rettet mot egenkapitalavkastningen – som er det viktigste nøkkeltallet å følge med på for investorene.

På forhånd var det flere analytikere som trodde at målet om egenkapitalavkastning skulle være på minst 14 prosent i perioden 2025-2027. Fasit viste over 14 prosent, opp fra det tidligere målet på over 13 prosent. Ifølge Danske Bank Markets ligger nåværende konsensus på 13,6 prosent.

«Vi er overrasket over at DNB hever sitt mål for egenkapitalavkastning til over 14 prosent (vårt estimat ligger på rundt 13 prosent) og vurderer det som en ambisiøs og krevende målsetning, selv med bankens nylige resultater. Et viktig spørsmål er hvilken normalisert netto renteinntektsmargin dette målet baserer seg på for at DNB skal kunne levere», skriver analysesjef Hans Rettedal Christiansen i Danske Bank Markets i en kundeoppdatering.

OVERRASKET: Analytiker Hans Rettedal Christensen i Danske Bank lot seg overraske over DNBs nye mål. Foto: Danske Bank

Carnegie drar lasset

Han understreker at dette er et sterkt signal å sende til markedet.

«Videre signaliserer det økt fokus fra DNB på inntektsdiversifisering, spesielt knyttet til honorarer og provisjoner. Vi merker oss at vekstambisjonen for provisjonsinntekter er økt til over 9 prosent (mot tidligere 4–5 prosent), noe vi tror hovedsakelig er relatert til Carnegie-transaksjonen», skriver Rettedal Christiansen.

ABG Sundal Collier-analytiker Jan Erik Gjerland har følgende vurdering av kapitalmarkedsdagen til DNB:

– Det ser ut til at de finansielle målene er som vi forventet, og jeg tror det også gjelder for konsensus. Utbyttepolitikken var lik, og det var ellers mye av det samme. Det er positivt at vi får mer info om de potensielle Carnegie-inntektssynergiene på 800 millioner. De nevner ikke så mye mer på kostnadssiden, men Kjerstin Braathen mener at DNB fokuserer på inntektssynergiene, sier han.

DNB skriver i børsmeldingen at det har et solid grunnlag for fortsatt lønnsom vekst basert på bankens markedsposisjoner.