Krigsfrykt senker børsene

Ukrainas angrep på Russland med amerikanske langdistanseraketter sendte et støkk i Europas aksjemarked tirsdag. President Putin advarte dagen før at noe slikt i høy grad ville eskalere krigen og kanskje føre til gjengjeldelse med atomvåpen. Frykt for et slikt scenario gjorde at Biden lenge unnlot å gi Zelensky-regjeringen anledning til å bruke noen av USAs mest avanserte våpen, men mandag endret 81-åringen brått kurs.

Risiko for at Nato-landene nå blir direkte dratt inn i Ukraina-konflikten, med potensielt enorme menneskelige og materielle tap, bidro til at S&P 500- og Euro Stoxx 600-indeksene ved firetiden var ned med henholdsvis 0,5 og 1,1 prosent. I Milan ble nedturen på 2,5 prosent, mens tyske Dax og franske Cac svekket seg med 1,5 prosent.

Markedsreaksjonene gir et realistisk bilde av hvilke områder og sektorer som eventuelt vil rammes hardest av et russisk angrep. Banker med Østeuropa-eksponering er mest utsatt. Børsverdien av flere av de største polske bankene stupte 4-5 prosent, og det samme var tilfellet for italienske UniCredit, som er aktiv i blant andre Bulgaria, Romania og Tsjekkia.

En del våpenprodusenter gjorde det derimot bra. I Tyskland fikk Rheinmetall et løft på 4 prosent, mens jagerflyprodusenten Saab steg godt over 3 prosent på Stockholm-børsen.

En tredje aksje, Thyssenkrupp, var opp med hele 11 prosent. Tysklands største stålprodusent fortalte at driftsresultatet i det seneste kvartalet ble 151 millioner euro, mot ventet 120 millioner euro. Thyssenkrupp lager ikke bare stål, men også bildeler og ubåter.

I USA var det færre tegn på frykt for at tredje verdenskrig snart bryter ut. Også der trosset våpenprodusenter som Northrop Grumman og Lockheed Martin imidlertid børsfallet. Sistnevnte lager Atacms-missilene som nå skaper mer bry for Putin og andre russere. Atacms er en forkortelse for Army Tactical Missile System, og ordet uttales «Attack 'Ems» – eller «Angrip dem» på godt norsk.