Wall Street endte blandet – Nvidia steg kraftig før morgendagens viktige tall

Ukens andre handelsdag åpnet ned på New-York børsen, før den hentet seg inn igjen i ettermiddagstimene. To av tre ledende indeksene endte i grønt tirsdag.

Samleindeksen S&P 500 endte opp 0,4 prosent, mens industriindeksen Dow Jones falt 0,3 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq steg 1 prosent.

Den amerikanske tiårsrenten endte ned 2 basispunkter og står i 4,392 prosent. VIX, også kjent som «fryktindeksen», steg 3,08 prosent til 16,08.

Putin slo tilbake

Ukraina skal ha avfyrt natt til tirsdag langdistanse-missiler mot Russland, etter at president Joe Biden ga grønt lys i helgen. Et våpenlager skal være truffet.

Russlands president Vladimir Putin svarte med å godkjenne den nye atomvåpendoktrinen til landet, som åpner for at Russland kan bruke sine kjernevåpen også som svar på et konvensjonelt angrep, inkludert droneangrep.

Investorer flykter til «safe-haven»-aktiva etter at den geopolitiske risikoen har økt. Etter å ha steget 2 prosent mandag, endte gullprisen opp 0,9 prosent til 2.637,70 dollar pr. unse.

Investeringsdirektør Gaurav Mallik ved Pallas Capital Advisors sier til CNBC at de økende geopolitiske spenningene er en risiko for markedet.

– Kombinasjonen av at Russland øker krigsretorikken og usikkerhet om hvordan administrasjonen til den kommende presidenten i USA vil svare, er en oppskrift for svingninger i aksjemarkedet, sier Mallik.

Fokus rettes mot «verdens største selskap»

Teknologigiganten Nividia, som leverer databrikker som brukes i utviklingen av kunstig intelligens-teknologi, skal legge frem kvartalsresultater onsdag kveld.

Den kraftige etterspørselen etter kunstig intelligens har gjort Nvidia til et av verdens største og mest verdifulle selskaper, som har sendt både omsetningen og aksjekursen til himmels.