Når prisen på bitcoin stiger over 94.000 settes det dermed ny rekord for valutaens verdi. Ifølge Coinmarketcap koster en bitcoin litt før klokken 15 onsdag 94.254 dollar. Det tilsvarer 1.040.193 norske kroner.

Den største nyheten om bitcoin onsdag er at Michael Saylors MicroStrategy skal utstede et konvertibelt obligasjonslån for å finansiere kjøp av enda mer bitcoin for 2,6 milliarder dollar.

MicroStrategy er det største børsnoterte selskapet som eier bitcoin. Det planlegger å hente 42 milliarder dollar i kapital i løpet av de neste tre årene for å kjøpe bitcoin. Halvparten av kapitalen skal komme fra aksjeutstedelser, mens den andre delen skal hentes via renteinstrumenter.

Etter Donald Trump vant presidentvalget i USA har det vært gode tider for kryptoinvestorene.

På valgdagen 5. november ble en bitcoin omsatt for rundt 69.000 dollar. Nå har den altså steget nærmere 25.000 dollar.

Ethereum har stiger onsdag til 3.100 dollar, og Solana øker til 238 dollar.