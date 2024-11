Wall Street endte blandet – S&P 500 med solid innhenting i påvente av Nvidia sine kvartalstall etter stengetid

De toneangivende indeksene på New York børsen endte blandet i vente på kveldens kvartalsrapport fra NVIDIA. Nasdaq-indeksen falt 0,25 prosent. Dow Jones steg 0,3 prosent, mens S&P 500 endte uendret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,41 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,24 prosent til 17,37.

«Som de fleste investorer vil vi følge nøye med på NVIDIAs resultatrapport i dag for å finne ledetråder om hvordan AI-investeringene utvikler seg. Vi ser negative nyheter som en av de viktigste risikoene som kan ødelegge for oppgang ved slutten av året.», skrev Chris Senyek fra Wolfe Research i et notat onsdag.

«Uro rundt Nvidias resultater og økende politiske spenninger bekymrer investorene. Aksjen har hatt et historisk godt år.» sa Ryan Detrick, sjefstrateg i Carson Group.

Apple steg 0,11 prosent til 228,53 dollar. Amazon falt 0,97 prosent til 202,62 dollar, mens Netflix steg 1,44 prosent 883,87 dollar. Meta steg 0,85 prosent til 565,85 dollar, mens Google-eier Alphabet falt 1,22 prosent til 175,94 dollar. Nvidia falt 0,9 prosent til 145,68 dollar.

Dagens bevegelser

Target falt over 21,37 prosent etter at selskapet la frem tall som bommet på analytikernes forventninger. Selskapet nedjusterte også guidingen. Resultatet per aksje i tredje kvartal endte på 1,85 dollar, ned fra 2,10 dollar pr. aksje året før. Her var konsensus 2,30 dollar pr. aksje.

Comcast steg 1,63 prosent etter meldinger om at selskapet vil skille ut TV-stasjoner som CNBC og MSNBC til separate, børsnoterte selskaper.

Williams Sonoma steg 30 prosent etter å levert solide tall for tredje kvartal. Selskapet rapporterte en inntjening på 1,96 dollar per aksje og en omsetning på 1,8 milliarder dollar, noe som overgikk konsensus.

Flyaksjen Delta Air Lines falt 1,9 prosent etter å ha gjentatt utsiktene for fjerde kvartal. Delta venter en forsiktig salgsvekst neste år, i tråd med analytikernes forventninger.

Store forventninger til Nvidia

Etter stengetid på Wall Street rapporterer Nvidia tall for tredje kvartal. Analytikerne har skyhøye forventninger til AI-kjempen, der konsensusestimatene ligger over selskapets guiding.

Investorer har sett på rapporten som en katalysator for å gi ny fart til markedet resten av året. Analytikere og investorer forventer at mye av den fremtidige veksten skal komme fra Blackwell som er Nvidias neste generasjon AI-chip for datasentre.

Olje og krypto

Brent oljen steg 0,36 prosent til 73,07 dollar og WTI-oljen steg 0,49 prosent til 69,09 dollar.

Bitcoin steg 3 prosent og en coin koster nå over 94.000 dollar. Hittil i år er kryptovalutaen opp med hele 132 prosent, hvor store deler av oppgangen har kommet etter Trump vant valget i USA.