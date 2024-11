En ny rapport fra det statlige fondet viser sterk vekst i det nordiske oppkjøpsmarkedet. I første halvår av 2024 ble det investert hele 13,1 milliarder euro – en tredobling sammenlignet med de siste tre halvårene og 20 prosent høyere enn forrige rekord på 10,7 milliarder euro fra 2021.

– Det er gledelig å se at aktiviteten tar seg opp igjen, sier Argentum-sjef Espen Langeland.

Med tegn til at rentenivåene kan stabilisere seg, eller til og med falle, er utsiktene bedre enn på lenge.

– Det er avgjørende både for oppkjøpsaktivitet og for private equity, forklarer han.

– Det er ingen endringer

Fondet har levert en avkastning på 17,7 prosent de siste tre årene, noe som er i sterk kontrast til andre statlige fond.

– Vi er en foretrukket partner i de aller fleste transaksjoner i Europa og dette gjør at vi kan kjøpe kvalitetsfond til rabatt.

Langeland understreker at fondet fortsatt er som før. Argentum er et såkalt fond-i-fond som ikke plukker aksjer selv, men lar i stedet andre fondsforvaltere gjøre jobben.

– Det er ingen endringer i Argentums mandat. Dette ligger fast, sier han.

Adevinta preger

Teknologisektoren skiller seg ut som en nøkkeldriver for veksten. Blant annet bidro Adevinta betydelig til det rekordhøye investeringsnivået. Permira og Blackstone kunngjorde et bud på 115 kroner pr. aksje for rubrikkselskapet tilbake i november 2023, tilsvarende en verdsettelse på 141 milliarder.

Rapporten viser at det ble hentet inn 14,1 milliarder euro i ny kapital i oppkjøpssegmentet i første halvår, med et estimat på totalt 16,5 milliarder euro for hele året. Dette er noe lavere enn rekordåret 2022, men betydelig høyere enn i 2023.

– Vi har de seneste to årene startet fire fond for eksterne investorer og arbeider nå med ett nytt. Våre seneste fond har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 45 prosent, noe som har skapt stor interesse fra både norske og internasjonale investorer, sier Langeland.

Teknolog, industri og energi

Exit-aktiviteten har også tatt seg opp. I første halvår av 2024 ble det registrert 42 exit-er, en markant økning etter krevende markedsforhold i 2022 og 2023. Teknologi-, industri- og energisektorene sto for hele 72 prosent av de gjennomførte salgene.

– Selv med utfordrende markedsforhold de siste årene, har vi oppnådd solide resultater ved å fokusere på små fond og selskaper i lite sykliske bransjer som programvare og bedriftstjenester. Våre estimater tilsier at det blir mye realiseringer også fremover, sier Langeland.