Stjal kryptovaluta i 2019 – nå verdt milliarder

Sørkoreansk politi melder at hackere tilknyttet Nord-Koreas militære etterretningsbyrå stod bak et krypto-tyveri i 2019, skriver den singaporske avisen The Straits Times.

Det er snakk om kryptovalutaen ethereum, og hele 342.000 stykker. Én ether handles til 34.666 kroner torsdag, som bringer totalen til 11,86 milliarder kroner. I 2019 var prisen imidlertid betydelig lavere. Da svingte kursen på én ether mellom 900 og 2.700 kroner gjennom året.

Hvitvasket på 51 børser

Hackerne infiltrerte en ikke-navngitt kryptobørs og rasket til seg de 342.000 tokenene.

Avisen påpeker at kryptobørsen Upbit den gang registrert en ethereum-overføring på 58 milliarder won (457,9 millioner kroner med dagens kurs) til en ukjent lommebok.

I kjølvannet skal mer enn halvparten av midlene ha blitt hvitvasket gjennom tre kryptobørser som hackerne selv opprettet. Resten ble vasket gjennom hele 51 kryptobørser, opplyser politiet i Sør-Korea.

Gjennombruddet i saken er basert på IP-adresser og sporing av midlene, og FBI skal ha bistått.

Knyttes til etterretningen

Politiet avslo å bekrefte identiteter, men sørkoreanske medier hevder at politiet mener gruppene Lazarus og Andariel står bak. Begge gruppene er kjent for FBI og har tidligere stjålet kryptovaluta og annet.

Hackergruppene er ifølge The Straits Times tilknyttet Nord-Koreas etterretningsbyrå – Reconnaissance General Bureau – og er en del av landets militære.

I mai uttalte et panel fra FNs sanksjonskomité at de mistenker at Nord-Korea står bak 97 cyberangrep mot diverse kryptoselskaper mellom 2017 og 2024, hvor rundt 3,6 milliarder dollar er forduftet (39,8 milliarder kroner med dagens valutakurs).