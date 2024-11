Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,33 prosent til 5.968,26. Industritunge Dow Jones steg 0,97 prosent til 44.296,51. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,16 prosent til 19.003,65.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,53, ned 7,94 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,417 prosent.

Dagens bevegelser

Nvidia steg beskjedne 0,5 prosent på torsdag, etter at selskapet la frem knallsterke tall kvelden før. Fredag falt aksjen 3,22 prosent.

Klesbutikkjeden Gap steg 12,89 prosent etter å ha hevet guidingen for helåret. Selskapet venter nå en salgsvekst på mellom 1,5 og 2 prosent.

IT-aksjen Elastic steg 14,67 prosent etter at selskapet slo analytikernes forventninger for tredje kvartal.

MicroStrategy falt hele 16,16 prosent torsdag, fallet kom etter at det ble kjent at Citron Research hadde gått short i aksjen. De opplyste at de fortsatt er positiv til Bitcoin, men at de hedger seg gjennom å gå short i MicroStrategy-aksjen.

Fredag snudde aksjen i pluss og steg 6,19 prosent.

Olje og gass

Det har vært en volatil høst for oljeprisen, med stor geopolitisk uro i verden.

Desember-kontrakten på WTI-oljen falt 0,17 prosent til 71,12 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for desember falt 0,19 prosent til 74,49 dollar pr. fat.

Krypto

Bitcoin har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Fredag endte bitcoin-prisen ned 0,04 prosent til 99.274 dollar.

Ethereum falt 1,72 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 4,51 prosent.