Gullprisen har mer å gå på

Gull er på vei mot sin beste uke på over ett år, og UBS mener at det edle metallet har potensialet til å stige enda mer, det skriver CNBC.

Fredag steg prisen på spotgull med rundt en prosent, drevet av økende spenninger mellom Russland og Ukraina. Dette bidro til å løfte ukens samlede oppgang til over fem prosent, dermed ligger gull an til sin beste uke siden oktober 2023.

Så langt i år er gullprisen opp over 30 prosent.

Søndag skrev Finansavisen om gullprisen sin elendige utvikling etter presidentvalget i USA, en sterk kontrast til utviklingen i kryptovalutaer.

BlackRocks Bitcoin-ETF har nådd 40 milliarder dollar i forvaltningskapital, mens gull-ETF-er har sett betydelige uttak.

«Trumps politikk gir forventninger om mindre regulering av kryptovalutaer,» sa markedsstrateg Kristina Hooper i Invesco.

Videre oppgang

UBS Global Wealth Management-strateg Sagar Khandelwal mener imidlertid at gullprisen fortsatt har rom for videre oppgang. I en rapport publisert torsdag påpekte han at økt geopolitisk usikkerhet er én av flere faktorer som kan bidra til høyere gullpriser inn i neste år.

«Vi anslår at sentralbanker kjøpte rundt 900 tonn gull i 2024, og vi tror disse volumene kan holde seg godt over det gjennomsnittlige årlige nivået på rundt 325 tonn det siste tiåret,» sa Khandelwal.