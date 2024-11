Kraftanalytikeren Burak Tutar har slått seg stort opp på kraftanalyser og -megling de seneste årene. I 2022, samme år som han flyttet til Norge med konen Anne Solhaug Tutar, dukket han opp med en ligningsformue på 130,4 millioner kroner, som tilsvarer nesten en seksdobling fra året før.

Ferske ligningstall som DN har fått tak i, viser at det fortsatt går som det suser for kraftanalytikeren, som nærmest doblet fomuen til 241,7 millioner kroner i fjor.

Samtidig viser ligningstallene at kraftanalytikeren hadde 78,7 millioner kroner i inntekter i 2023.

Den store økningen i både omsetning og inntekter kan være med på å forklare kraftanalytikerens heftige appetitt for norske boliger det siste året.

Kjøpte to eiendommer

I februar kunne Kapital avsløre at Tutar og kona hadde bladd opp hele 110 millioner kroner off market for en nyoppført og svært eksklusiv villa i Holmenkollåsen i Oslo.

Gjennom selskapet Vitus Capital, som Tutar opprettet i 2023, kjøpte han også det falleferdige huset som lå foran den eksklusive villaen. Prislappen her var langt lavere, 10,65 millioner kroner.

Dermed skal Tutar ha bladd opp 120,65 millioner kroner for de to naboeiendommene.



Kjøpet av den eksklusive villaen på Holmenkollen er blant et av de dyreste salgene i Norge, og i februar ble transaksjonen klokket inn på en delt 8. plass over tidenes dyreste boliger i Norge noensinne. Ferd-arving Katharina Andresen pryder enn så lenge førsteplassen gjennom boligkjøpet på 585 millioner kroner på Bygdøy.

Boligkjøpene kom et knapt år etter at ekteparet kjøpte en hytte på Geilo for 25,3 millioner kroner.