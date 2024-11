I sommer skrev Finansavisen at Arne Blystad gjorde comeback i MPC Container Ships, da han gjennom investeringsselskapet Songa Capital kjøpte to millioner aksjer i rederiet til en verdi på rundt 40 millioner kroner.

Finansavisens bjellesautjeneste viser at interessen ikke stoppet der. Gjennom sommeren, frem til aksjefallet i august, kjøpte Blystad ytterligere 1,5 millioner aksjer i MPC til over 33 millioner kroner basert på snittkurs ved kjøpsdagene. Totalt kjøpte han aksjer for over 77 millioner kroner i perioden.

Nå har investoren derimot startet nedsalget, og har kvittet seg med to tredjedeler av porteføljen.

Aksjen opp 57 prosent

Siden Blystad startet aksjehamstringen har rederiet steget med rundt 57 prosent, justert for utbytte, fra juni til november. Det har Blystad tjent greit på.

Finansavisens bjellesautjeneste viser at Blystad har solgt MPC-aksjer for rundt 52,63 millioner kroner siden 23. oktober, der siste transaksjon ble registrert 20. november denne uken, da han solgte en halv million aksjer for over 13 millioner kroner.

Etter aksjesalget sitter investoren igjen med nesten 1,23 millioner aksjer i MPC til en verdi på 31,47 millioner kroner. Kombinerer man gevinsten fra aksjesalget og verdien til den gjenværende posisjonen i rederiet, har Blystad tjent omtrent 6,75 millioner kroner på handelen så langt.

Ifølge Finansavisens beregninger skal han også ha mottatt over 5,5 millioner kroner i utbytte, som ble utbetalt i juni og september.

Det er derimot ikke kjent om Blystad har solgt ytterligere aksjer i rederiet de siste dagene, da handelen registreres rundt tre dager etter transaksjonen er gjennomført. Handelen kan også være gjennomført i forbindelse med utlån av aksjer til shortsalg eller lignende.

Tidligere storeier

Blystad var tidligere storeier i MPC Container Ships. Han ble aksjonær i 2021, da hans eget containerrederi, Songa Containers, ble kjøpt opp av MPC Container Ships for 210 millioner dollar, tilsvarende 1,8 milliarder kroner. Deler av oppgjøret var i aksjer, til kurs 17,34 kroner i MPCC.

Gevinsten for Blystad og de andre eierne av Songa Containers var da på nærmere 1,3 milliarder kroner. De hadde investert mens det var dårlige tider i markedet. Salget til MPC Container Ships skjedde da ratene steg til rekordhøye nivåer gjennom pandemien.

I fjor høst solgte han mesteparten av aksjene og i januar i år solgte han sine siste aksjer i rederiet. Til tross for at han gjorde comeback i sommer, var ikke investeringen i nærheten så stor som den en gang var.

Andre investeringer på børs som han har gjort i det siste, er i Magnora, Norske Skog, Ayfie Group og Aker Biomarine.