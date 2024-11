Merkel: Trump besatt av å fjerne tyske biler

I et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera diskuterer Angela Merkel blant annet sitt forhold til USAs kommende president Donald Trump, som satt ved makten i Washington fra 2017 til 2021.

– Han var besatt av tanken på at det etter hans mening var for mange tyske biler i New York, sier hun til Corriere della Sera.

– Han sa alltid at dersom han ble president, ville han innføre så høye tollsatser at bilene ville forsvinne fra Manhattans gater.

Angela Merkel avviser at Donald Trump hadde noe personlig imot henne, til tross for at hans tid ved makten var preget av handelskonflikter og en aggressiv retorikk mot Europa.

– Nei, i hans øyne personifiserte jeg Tyskland, sier Merkel.