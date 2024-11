Etter en sterk utvikling gjennom våren og sommeren har eiendomsselskapenes oppgang bremset opp i høst. De siste to månedene har eiendomsindeksen i Stockholm falt 16 prosent, mens det brede markedet er ned 5 prosent i samme periode.

Peter Norhammar, som forvalter eiendomsfond for NRP, Avanza og Coeli, mener det kraftige fallet er uberettiget, ifølge Dagens Industri.

Han påpeker at de svenske eiendomsselskapene utvikler seg stabilt, og kobler heller bevegelsene til økte amerikanske markedsrenter.

Utlendinger selger

De amerikanske markedsrentene begynte å stige tidligere i høst, i takt med at oddsen for Donald Trump som vinner av det amerikanske presidentvalget økte. Markedet tror at en ny president vil føre en politikk med lavere skatter og økte tollsatser, som kan føre til høyere inflasjon og dermed høyere styringsrenter.

– Markedet har bestemt seg for at også svenske renter skal stige, og at dette skal skape problemer for eiendomsselskapene. Det tror jeg ikke kommer til å skje, sier Norhammar til Dagens Industri.

Han tror at det er globale aktører som nå selger nordiske eiendomsaksjer, til tross for at den svenske tiårsrenten har falt tilbake siden valgdagen.

– De utenlandske investorene maler med veldig bred pensel. Det er en forestilling om at Europa vil bli presset i en potensiell handelskrig. Men hvis den eksportavhengige svenske økonomien svekkes, bør Riksbanken svare med rentekutt. Det vil i så fall være positivt for eiendomsselskapene, sier Norhammar til Dagens Industri.

Handles til rabatt

Børsens eiendomsindeks er nå på sitt laveste nivå siden juni. Det gir en god kjøpsmulighet, ifølge Norhammar.

– Selskapene verdsettes i snitt med en rabatt på cirka 20 prosent mot substansverdien, og det er attraktive nivåer sett i et historisk perspektiv, sier han.

Eiendomsselskapenes rapporter for tredje kvartal viste overveiende stabil utvikling. Blant selskapene forvalteren følger, øker nå driftsresultatene igjen etter syv kvartaler med fallende tall.

Han legger også merke til at selskapenes ledelse er langt mer optimistiske enn på flere år.

– De siste to årene har ledelsene kjempet med refinansieringsrisiko og stigende renter. Den kampen er nå vunnet, for det er god tilgang til kapital både fra banker og i obligasjonsmarkedet. Nå kan de fokusere på å drive virksomheten, sier forvalteren.