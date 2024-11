DNB Markets anbefaler 11 aksjer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,4 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 2,2 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 19,7 prosent hittil i år.

Best gikk det med Vår Energi, Subsea 7 og Aker BP som gikk opp henholdsvis 5,6 prosent, 2,7 prosent og 2,0 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Sats og Yara som falt henholdsvis 1,2 prosent og 0,8 prosent.

Ukens endringer

Denne uken velger strateg Paul Harper å vrake Sparebank 1 Sør-Norge til fordel for SalMar og Norconsult.

SalMar

Nå ønsker Harper økt eksponeringen mot sjømatsektoren for å dra nytte av sesongmessig medvind. Da SalMar presenterte sine kvartalstall for en uke siden, endte det med en kursoppgang på nesten to prosent.

Oppdrettsselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på litt over én milliard kroner i tredje kvartal, ned fra 2,3 milliarder kroner i samme periode i fjor, noe som var bedre enn analytikernes forventninger. Samtidig valgte ledelsen å kutte forventet slaktevolum fra den norske virksomheten i år fra 237.000 tonn til 217.000 tonn.

Norconsult

Når det gjelder Norconsult mener strategen at selskapet er godt posisjonert for å dra nytte av etterspørselen fra reguleringspålagte bygningsrenoveringer, samtidig som det har en sterk balanse og høy egenkapitalavkastning.

Kort tid etter at Norconsult la frem sine tredjekvartalstall tidligere denne måneden, valgte DNB Markets-analytiker Simen Mortensen å heve kursmålet fra 42 til 43 kroner, samtidig som han gjentok sin kjøpsanbefaling.

I en analyse beskrev han EBITDA-resultatet som bedre enn forventet, til tross for at dette vanligvis er lavsesong. Omsetningen var én prosent høyere enn Mortensens estimater, mens faktureringsgraden var på 71 prosent, litt lavere enn forventningene på 72,1 prosent.