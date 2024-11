Ser større oppside i USA

Barclays venter nå at den brede amerikanske indeksen S&P 500 stiger til 6.600 poeng innen utgangen av 2025, melder Reuters.

Tidligere opererte Barclays med en forventning om at S&P 500 ville stige til 6.500 det kommende året.

Oppjusteringen forklares med motstandskraft i USAs økonomi, gradvis lavere inflasjon samt potensielt robust inntjeningsvekst blant de store teknologiselskapene som inngår i indeksen.

Den nye prognosen antyder en oppside på 10,6 prosent fra S&P 500-indeksens sluttnotering på 5.969,34 på fredag, ifølge nyhetsbyrået.

Barclays-analytikerne poengterer at de positive faktorene i makroøkonomien veier tyngre enn de negative for amerikanske aksjer. De peker videre på at Federal Reserve ventes å fortsette med pengepolitiske lettelser, at usikkerheten i kjølvannet av presidentvalget vil ha lagt seg og at arbeidsledighetsraten vil holde seg lav.

Les også Sats pengene dine på USA Trump seier og «rødt-sweep» satte fyr på aksjemarkedene. Det kan være smart å investere pengene i teknologi- og industriaksjer, skriver Delphi-forvalter Ivar Harstveit.

USA-giganter ser 6.500

Med utsikter til vedvarende vekst i USA, sterkere selskapsresultater og Fed-rentekutt justerte både Goldman Sachs og Morgan Stanley på sine S&P 500-estimater i forrige uke. Begge finanskjempene spår at indeksen stiger til 6.500 neste år.

Ifølge Investing.com tror imidlertid også RBC Capital Markets – i likhet med Barclays – at S&P 500 kan nå 6.600 innen utgangen av 2025. Intervallet i deres grunnscenario er på 6.200–6.700.

Meglerhuset mener et nytt år med robust økonomisk vekst og inntjeningsvekst, politisk medvind og ytterligere nedgang i inflasjonen kan bidra til at aksjemarkedet holder på sin oppadgående kurve.