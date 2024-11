S&P 500 over 6.000 poeng

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 19.131,16 poeng, mens Dow Jones stiger 0,8 prosent til 44.648,39 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 6.001,44 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,3 prosent til 14,74.

Optimisme

Barclays og RBC legger seg høyere enn både Goldman Sachs og Morgan Stanley med sine nye 2025-prognoser for det amerikanske aksjemarkedet.

Barclays venter nå at den brede amerikanske indeksen S&P 500 stiger til 6.600 poeng innen utgangen av 2025, melder Reuters. Tidligere opererte Barclays med en forventning om at S&P 500 ville stige til 6.500 det kommende året.

Ny finansminister

Handelsbankens økonomer mener Donald Trumps valg av Scott Bessent som finansminister tas godt imot i aksjemarkedet.

«Han vurderes til å være noe av en mer stabiliserende faktor i administrasjonen, og blir omtalt som en «business-as-usual guy.» Skjønt, han støtter skatte- og tollpolitikken til Trump, men er samtidig noe av en hauk hva gjelder finanspolitikken; han vil gjerne ha det amerikanske budsjettunderskuddet, som for tiden ligger rundt 7 prosent av BNP, ned til 3 prosent», skriver Handelsbanken i en rapport.