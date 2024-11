UniCredit-bud skaper misnøye

UniCredit var blant mandagens europeiske børstapere, med et kursfall på godt over 4 prosent. Finansgiganten bød rundt 10 milliarder euro for den mindre rivalen Banco BPM, som fikk en kursoppgang på 5 prosent.

Oppkjøp regnes generelt som verdiødeleggende for kjøperen, mens eierne av selskapet som blir overtatt typisk gjør det bra. Transaksjonene er gjerne motivert av iver etter å bli størst samt urealistiske synergianslag. I dette tilfellet vil en sammenslåing av UniCredit og BPM skape Italias største bank, med en børsverdi tilsvarende over 810 milliarder kroner – 50 milliarder mer enn Equinors.

Det er imidlertid lite å si på UniCredits kursutvikling, etter at tidligere Merrill Lynch-bankmann Andrea Orcel tok over roret i april 2021. Konsernet har siden den gang kjøpt hele eller store deler av aksjekapitalen i blant andre Alpha Bank Romania og Commerzbank, samtidig som aksjekursen er blitt mer enn firedoblet.

Europas industrisektor har ikke levert like hyggelig avkastning, grunnet både dyrere energi, hard konkurranse og frykt for amerikansk proteksjonisme. Områdets største stålprodusent, ThyssenKrupp, melder at bemanningen i ståldivisjonen skal krympes med 5.000 innen 2030. Ytterligere 6.000 arbeidsplasser skal outsources eller fjernes via salg av virksomheter. Planene skapte ikke ekstrem entusiasme blant investorene, og ThyssenKrupp-kursen steg med cirka 1,5 prosent.

I USA utløste Donald Trumps valg av Scott Bessent som finansminister optimisme, og ved firetiden var S&P 500-indeksen opp med 0,7 prosent. Bessent er en veteran i hedgefondbransjen og startet i 2000 forvaltningsfirmaet Key Square, etter flere år som forvalter og partner i Soros Fund Management.

USA-børsen reflekterte også forventninger om en nedtrapping av Ukraina-konflikten, etter en periode med tiltagende frykt for en snarlig tredje verdenskrig. Gullgruveaksjer som Newmont og våpenprodusenter som Lockheed Martin fikk særlig mye juling, med kursfall på 2–3 prosent. Ifølge flere kilder diskuterer Trumps forsvarsteam allerede mulige fredsløsninger.