Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Analytikerne trekker i sin morgenrapport frem at det var de små og mellomstore selskapene som stjal showet på Wall Street mandag.

«Deres oppgang bidro til en ny rekord for Russell 2000-indeksen. S&P 500 og Dow Jones Industrial Average nådde også nye høyder i går, men dette fikk ikke like stor oppmerksomhet i nyhetsbildet», skriver han.

Han skriver videre at påtroppende president Trump varslet i går om økte tollsatser overfor viktige handelspartnere, inkludert Mexico, Canada og Kina.

«Det er rimelig å anta at dette er mer et forhandlingsutspill enn noe annet. Investorene i Kina reagerte ved å sende børsindeksene i landet oppover», fortsetter han.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,53 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,59 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,09 prosent, CSI 300 er opp 0,02 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,37 prosent.

Donald Trump har lenge varslet økte tollsatser på varer fra Kina når han tar over som president 20. januar. Nå vil han bruke dette som et våpen mot ulovlig import av narkotika, og varsler 10 prosent toll på alle varer fra Kina inntil landet stanser strømmen av fentanyl til USA.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen opp 0,25 prosent til 73,19 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,28 prosent til 69,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,30 prosent til 5.986,95. Industritunge Dow Jones steg 0,99 prosent til 44.736,48. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,27 prosent til 19.054,84.

Det amerikanske nyhetsnettstedet Axios rapporterte, med henvisning til en ikke-navngitt høytstående amerikansk tjenestemann, at Israel og Libanon har kommet til enighet om betingelsene for en avtale. Det sendte våpenaksjen Lokheed Martin ned 3,76 prosent.

Super Micro Computer raste på børs etter at selskapet sto uten revisor. Forrige uke kom BDO inn som ny revisor og aksjen steg kraftig. Mandag steg aksjen ytterligere 15,87 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent til 1.471,70 poeng mandag, det betyr all-time high. Forrige toppnotering var torsdag, på 1.468,66 poeng. Mandagens høyeste intradag-topp var 1.480,46 poeng.

Over helgen ble det kjent at spanske myndigheter er nødt til å innføre et landsdekkende pante- og retursystem (DRS) innen to år. Tomra-aksjen steg 10,7 prosent til 156,70 kroner, mens konkurrent Envipco endte opp 9,3 prosent til 59,00 kroner.

Thor Medical hadde hele 9 dager med uavbrutt oppgang før mandag, fra 1,40 til 4,19 kroner.