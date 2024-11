Oslo Børs er i rødt territorium tirsdag. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.460,38, en nedgang på 0,8 prosent. Så langt i år er dermed børsen opp med 11,8 prosent.

Påtroppende president Donald Trump varslet i natt om 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico fra første dag i Det hvite hus. Det samme gjelder for Kina. Trump varslet 10 prosent toll på alle varer fra Kina.

Usikkerheten for Grieg Seafood, som har en del av produksjonen i Canada, øker, mener meglerhuset Carnegie, ifølge Intrafish.

Grieg-aksjen faller 6,8 prosent til 59,95 kroner. Gigantene Mowi og SalMar faller henholdsvis 1,8 og 2,9 prosent.

Brent-oljen med levering i desember er tirsdag opp 0,9 prosent til 73,66 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 69,57 dollar fatet.

Equinor faller 0,9 prosent til 268,90 kroner, mens Aker BP er ned 0,9 prosent til 226,70 kroner. Vår Energi svekkes 0,8 prosent til 36,88 kroner.

Store bevegelser

XXL raser 17,9 prosent til 7,65 kroner. Sportsgiganten blir priset til 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Norske Skog -aksjen dundrer ned 14,7 prosent til 20,80 kroner etter at myndighetene tar fra dem lukrative CO2-kvoter.

– Gitt dagens CO2-pris og alt annet like, vil det å fjerne 150.000 CO2-kvoter ta bort mellom 100 og 120 millioner kroner av Norske Skogs driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 2026, sier Pareto-analytiker Marcus Gavelli til Finansavisen.

MPC Container Ships fortsetter å levere sterke resultater i et brennhett containerskipmarked. Aksjen er opp 0,1 prosent til 23,17 kroner. Selskapet la frem et resultat på 63,7 millioner dollar på bunnlinjen, mot 68,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Også Cadeler har lagt frem tall, og aksjen stiger 1,2 prosent til 68,00 kroner. Selskapet fikk en EBITDA i tredje kvartal på 48 millioner euro, mot en ventet EBITDA på 49 millioner.

Sveaas-kjøp

Christen Sveaas har gjennom Kistefos og Kistefos Investment økt eierandelen i Solstad Offshore til 20,23 prosent. Solstad-aksjen stiger 5,78 prosent til 44,68 kroner.

En av aksjene som ligger øverst på vinnerlisten er BerGenBio, som styrkes 17,3 prosent til 14,90 kroner på høyt volum. Selskapet melder tirsdag at de skal holde en presentasjon under DNB Nordic Healthcare Conference senere i dag.

Tomra-aksjen stiger videre 3,5 prosent til 162,20 kroner, mens konkurrenten Envipco går tilbake 0,9 prosent til 58,50 kroner.

Over helgen ble det kjent at spanske myndigheter er nødt til å innføre et landsdekkende pante- og retursystem (DRS) innen to år.