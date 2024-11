Forvalter Oskar Bakkevig har, gjennom Holmen Spesialfond, kjøpt 2,5 millioner aksjer i jernbaneentreprenøren NRC Group. Etter transaksjonen sitter stjerneforvalteren med en eierandel på 11,25 prosent. Aksjen steg 9,7 prosent til 4,28 kroner.

Trump-toll

Påtroppende president Donald Trump varslet i natt om 25 prosent toll på varer fra Canada og Mexico fra første dag i Det hvite hus. Trump varslet også 10 prosent toll på alle varer fra Kina.

Det øker usikkerheten for Grieg Seafood , som har en del av produksjonen i Canada, mener meglerhuset Carnegie, ifølge Intrafish.

Grieg-aksjen falt hele 10,8 prosent til 57,35 kroner. Gigantene Mowi og SalMar endte ned henholdsvis 2,1 og 4,2 prosent.

Kvartalstall

MPC Container Ships leverte sterke resultater i et brennhett containerskipmarked. Aksjen falt dog 0,7 prosent til 23,00 kroner. Selskapet la frem et resultat på 63,7 millioner dollar på bunnlinjen, mot 68,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Også Cadeler har lagt frem tall, og aksjen falt 0,5 prosent til 66,90 kroner. Selskapet fikk en EBITDA i tredje kvartal på 48 millioner euro, mot en ventet EBITDA på 49 millioner.

Christen Sveaas har gjennom Kistefos og Kistefos Investment økt eierandelen i Solstad Offshore til 20,23 prosent. Solstad-aksjen steg 2,8 prosent til 43,40 kroner.

Tomra-aksjen steg videre 2,4 prosent til 162,20 kroner, mens konkurrenten Envipco gikk tilbake 2,5 prosent til 57,50 kroner.

Over helgen ble det kjent at spanske myndigheter er nødt til å innføre et landsdekkende pante- og retursystem (DRS) innen to år.