Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Oskar Bakkevigs suksessfond, Holmen Spesialfond, passerer 700 prosents avkastning, men kun proffe investorer med over 5 millioner kroner tilgjengelig slipper inn i fondet.

Bare i videokonferanseselskapet Pexip og rederiet Odfjell har superforvalteren tjent 600 millioner kroner for fondet. I år har Bakkevig tatt et lodd i merkevaregiganten Orkla, som også har gitt en meget pen avkastning på relativt kort tid.

Hydro dropper satsingen på batterier og grønt hydrogen, bare noen år etter at selskapet skrøt av at det var Norges største batteriselskap.

I forbindelse med kapitalmarkedsdagen onsdag meldte Hydro at batterimaterialer og grønt hydrogen ikke lenger vil være strategiske vekstområder, på grunn av krevende markedsforhold. Samtidig vil Hydro nå forbedre driften med 6,5 milliarder kroner innen 2030.

Bruktbilforhandleren Rebil og analyseansvarlig Jonathan Parr spår prishopp for fossilbiler når EU fra nyttår vil straffe bilprodusentene enda hardere for biler som forurenser.

Parr venter at bilprodusentene vil sette prisene på fossilbiler opp og prisene på elbiler ned for å sørge for at deres egne bilflåter ligger innenfor EUs utslippskrav. Pris er fort det bilprodusentene må konkurrere med for å gjøre elbiler ekstra attraktive, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om batteriselskapet Morrow, som har søkt regjeringen om lån på 1,5 milliarder kroner for å sikre likviditet ut året. I søknaden heter det at Morrow ikke får med seg eksisterende og nye eiere på arbeidet uten risikoavlastning.

Risikoavlastning er nyordet. I gamle dager var det statstilskudd og underskudd man snakket om. Nå er det lån og risikoavlastning, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 kl. 08.00, webcast

Cavendish Hydrogen: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Ventura Offshore Holding: Teams kl. 14.00

Norsk Renewables, SuperOffice Group

Resultatpresentasjon:

Havila Kystruten: Webcast kl. 10.00

Makro:

Norge: Kredittindikator 3. kv., kl. 08.00