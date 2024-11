Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at gevinstsikring ledet de store børsindeksene i USA nedover onsdag, dagen før Thanksgiving.

«Tradisjonen tro holder de amerikanske aksjemarkedene stengt på Thanksgiving. I tillegg er det kun halv handelsdag på fredag. Med andre ord er børsuken mer eller mindre over på Wall Street», skriver analytikeren.

«De stengte børsene i USA fører ofte til at globale markeder blir mer avventende og preget av lavere aktivitet. Selv om det gir et pusterom for noen investorer, kan det også skape økt usikkerhet i markeder som vanligvis er tett knyttet til Wall Street», fortsetter Berntsen.

Han trekker også frem at det er liten drahjelp å få fra Asia i dag, da investorene i denne regionen forholdt seg relativt rolige i natt.

«Det er mulig at manglende impulser fra USA de neste to dagene vil redusere aktiviteten på børsene både i Asia og Europa resten av uken. November måned nærmer seg slutten. Mens børsene i USA har hatt en kraftig oppgang, har de fleste andre børser i verden falt noe tilbake», skriver Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,93 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,30 prosent, CSI 300 er ned 0,79 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,32 prosent.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,08 prosent. Den sørkoreanske sentralbanken kuttet i natt styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent. Det kom som en overraskelse. Analytikerne hadde på forhånd ventet uendret rente denne måneden, etter kuttet på 0,25 prosentpoeng også i oktober.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er torsdag morgen ned 0,18 prosent til 72,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,17 prosent til 68,60 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag endte Nasdaq ned 0,60 prosent til 19.060,48. Dow Jones falt 0,31 prosent til 44.722,00. S&P 500 gikk ned 0,38 prosent til 5.998,83.

Torsdag er Wall Street stengt i forbindelse med Thanksgiving, mens fredag er børsen åpen halve dagen. Onsdag var volumene på New York-børsen på rundt halvparten av ordinære nivåer.

Det var ingen god dag å eie informasjonsteknologiaksjer. Dell og HP slapp begge guiding som ble dårlig mottatt av investorene. Aksjene falt henholdsvis 11,2 og 12,3 prosent. Guidingen til Autodesk ble også lunkent mottatt, og aksjen falt 8,8 prosent.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.457,03 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,18 dollar, opp 0,5 prosent. Equinor steg 1,2 prosent til 269,25 kroner mens Aker BP gikk opp 1,2 prosent til 228,50 kroner.

Frontline falt hele 11,6 prosent til 184,35 kroner på høyt volum etter selskapets kvartalspresentasjon. Rederiet satt igjen med et overskudd på 60,5 millioner dollar etter tredje kvartal i et overraskende svakt tankmarked.

I tredje kvartal fikk Avance Gas et overskudd på 25,8 millioner dollar, sammenlignet med 30,1 millioner dollar i samme periode i fjor. For tredje kvartal betales et utbytte på 3,58 dollar pr. aksje. Aksjen gikk opp 5,8 prosent til 110,00 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 kl. 08.00, webcast

Cavendish Hydrogen: Kl. 07.00, webcast kl. 13.00

Hexagon Purus: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30