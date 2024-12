JPMorgan Chase har blitt enige om å droppe et søksmål mot Elon Musks Tesla, etter at sistnevnte angivelig brøt en kontrakt knytte til warrants selskapet solgte til banken tilbake i 2014, melder Reuters.

Avgjørelsen om å droppe søksmålet ble meldt i et rettsdokument av begge selskaper, der det fremgikk at de ville droppe kravene mot hverandre.

Vilkårene i forliket fremgikk imidlertid ikke, og Tesla har ifølge Reuters ikke kommentert saken.

«JPMorgan og Tesla har besluttet å gå inn i et nytt kommersielt forhold og gjøre opp uenighetene mellom selskapene. Dette er et bra utfall for alle parter og vi ser frem til å jobbe sammen», sier en talsperson i JPMorgan, ifølge Reuters.



Storbanken saksøkte Tesla tilbake i november 2021 og krevde 162,2 millioner dollar, med påstander om at Tesla hadde brutt en kontrakt relatert til aksjewarrants selskapet solgte til banken i 2014, og som JPMorgan mente ble mer verdt i 2018 på grunn av en twittermelding fra Tesla-sjef Elon Musk.

I august 2018 la Musk ut en twittermelding der han skrev at han vurderte å ta Tesla av børs til 420 dollar pr. aksje og at finansieringen til dette var i boks. 17 dager senere kom det en ny melding der han gikk vekk fra disse planene. Det skapte stor volatilitet i aksjen og ved begge anledninger måtte JPMorgan justere strike-prisen til aksjewarrantene for å holde samme markedspris.

Tesla på sin side gikk til motsøksmål i januar 2023 der det anklaget JPMorgan for å utnytte situasjonen da det repriset aksjewarrantene.