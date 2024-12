Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,04 prosent til 1.455 poeng.

Storsalg i Kongsberg Gruppen

Kongsberg-aksjen steg 2,5 prosent mandag, på desidert høyest omsetning, med 895 millioner kroner. Grunnen er at det klokken 13.32 ble gjort et blokksalg i Kongsberg på 450.000 aksjer til kurs 1.265 kroner. Det tilsvarer et salg på 569 millioner kroner.

Det ble gjort et stort salg i Kongsberg Gruppen mandag. Foto: Infront

Ellers kan det meldes at Kongsberg Automative falt 1,9 prosent, uten at det var registrert noen nyheter fra selskapet.

Raste på SV-seier

Etter SV fikk gjennomslag i regjeringens budsjettforlik, og sørget for at det ikke skal bli utlyst noen lisenser for gruvedrift på havbunnen i 2025, var det mange som fulgte med på hvordan Green Minerals-aksjen ville reagere.

Den krakket.

Fra start falt aksjekursen rett ned, og hadde ved stengetider falt 35,9 prosent til 4,17 kroner pr. aksje.

Les også Aksjekollaps etter SV-nei: – Skadelig helomvending SVs gruve-nei knuser børsminiputten Green Minerals. – Utfordrende at et miniparti som SV kan endre noe som har hatt så stor støtte, sier konsernsjef Ståle Monstad.

Oljeprisen

Noe unormalt var det ulik utvikling i nordsjøoljen Brent og WTI-oljen mandag.

Siden midnatt hadde januarkontrakten på Brent-oljen falt 1,1 prosent, til 72,10 dollar fatet. Januarkontrakten for WTI-oljen steg på sin side 0,5 prosent til 68,31 dollar pr. fat.