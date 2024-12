Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Kamran Ashraf og Lasse Hansen tjener millioner der andre blir ruinert. De to har kjøpt og solgt 29 leiligheter med gevinster på mellom 40 og 70 prosent i Ivar Tollefsens boligprosjekt Lørenskog Hageby.

Vietnamesere og pakistanere har kjøpt leiligheter i prosjektet uten finansiering, og endt opp med dekningssalg og inkassoregninger med millionkrav. I transaksjonsloggen er Ashraf og Hansen to navn som går igjen, og de sier de tjener opptil 500.000 kroner pr. kontrakt.

Joshua King, tidligere landslagsspiller i fotball, vil ha 35 millioner kroner for en spinnvill utsiktsleilighet på 250 kvadratmeter sentralt i Oslo.

Leiligheten går over to plan og har en takterrasse på 60 kvadratmeter pluss fire andre balkonger. Den ligger imidlertid ikke på Finn, men dukket nylig opp i en kryptisk «story» på eiendomsmegler Hans Houelands Instagram-konto.

Børsminiputten Green Minerals knuses av SVs gjennomslag for å stoppe planene om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Mandag stupte aksjen 36 prosent.

Ståle Monstad, konsernsjef i Green Minerals, synes det er utfordrende at et miniparti som SV kan endre noe som har hatt så stor støtte. Han sier denne helomvendingen er skadelig for Norges omdømme.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Trond Giske. Det er fascinerende å se hvordan man i Ap har forsøkt å holde Giske utenfor. Med nesten alle mot seg. Nominasjonskampen har vært rene krigen i Trøndelag.

Poenget er at Giske vant den krigen. Ap burde juble. Også statsministeren. De burde klare å bygge et lag nå. Akkurat nå spiller de som i 5. divisjon, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

UK: BRC detaljhandel november, kl. 01.01

Sveits: Inflasjon november, kl. 08.30

Spania: Arbeidsledighet november, kl. 09.00

Island: Driftsbalanse 3. kv., kl. 10.00

USA: Jolts ledige stillinger oktober, kl. 16.00

Australia: PMI tjenester november endelig, kl. 23.00

Annet:

Refuels: Investorpresentasjon, Investor Meet Company, kl. 10.00

Zwipe: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Pioneer Property Group: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

Panoro Energy, Paratus Energy Services