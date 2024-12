Bjørn Dæhlie (57) flyttet til Sveits for tre år siden, men har aldri betalt mer skatt til Norge, melder DN. Dæhlies ligningsformue var i fjor på rekordhøye 621 millioner kroner. Hans utlignede skatt ble på 12,6 millioner kroner, langt over skilegendens tidligere rekord på 7,9 millioner kroner fra 2018, opplyser avisen og viser til ligningstall fra Dun & Bradstreet. I 2022 var ligningsformuen null.

Ifølge DN spekulerer skatteeksperter om hvorvidt det kunne være snakk om teknisk svikt eller en tvist mellom Dæhlie og norske skattemyndigheter om hvor han skal skatte.

Overfor Finansavisen forklarer Dæhlie selv at tallene er gale.

– Min ligning for 2023 er rettet, den var feil. Treghet hos Skatteetaten gjør at det fortsatt fremstår på denne måten, sier han.

I et tilsvar skriver seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten:

«Skatteetaten kan ikke kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten. Skattelisten blir oppdatert tre ganger i løpet av året, og eventuelle endringer, for eksempel som følge av klage eller egenfastsetting, vil først vises etter at listene er oppdatert.»

«Den skattepliktige har ansvar for å sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige og kan gjøre endringer før skattemeldingen leveres. Skattepliktige kan også gjøre endringer og levere skattemeldingen på nytt opp til tre år etter leveringsfristen,» skriver Jebsen.

Klasseskille

I høst omtalte Finansavisen Finansdepartementets hyppige endringer av skattereglene for Sveits-flyktningene og hvordan dette har medført et klasseskille i Sveits.

Her er Bjørn Dæhlie blant de som troner på toppen, sammen med Kjell Inge Røkke og Jens Rugseth.

– Et faresignal

Det var vinteren 2022 at det ble kjent at skilegenden og forretningsmannen flyttet fra Norge til Sveits med kona Vilde Falck-Ytter.

«Vi har tenkt på dette i mange år, men det har ikke passet med hensyn til familie og jobb. Vi er midt i 50-årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå,» sa Dæhlie til Nettavisen.

«At Dæhlie flytter ut, er et faresignal. Fortsetter de rødgrønne i det samme sporet, blir det vanskelig for mange med formuesskatten,» skrev Trygve Hegnar på lederplass da Dæhlies Sveits-flytting ble kjent.

I 2020 flyttet Dæhlie fra Nannestad til Bø i Vesterålen , et grep som fikk mye oppmerksomhet etter hans uttalelser om at flyttingen skyldtes Bø kommunes holdning til formuesskatt. Høsten 2021 ble det så kjent at Dæhlie ville forlate Bø igjen.