«I fjor fryktet mange at Scatec ville trenge ny egenkapital for å oppnå sine ambisiøse vekstmål. Vi mente at selskapet ville opptre med disiplin, noe de har gjort, og vi har sett en reprising av aksjen» skriver meglerhuset.

«Vi tror nå at kapitalstrukturen vil bli betydelig styrket i løpet av de neste 12 månedene, noe som vil føre til en ny reprising der vekst blir verdsatt».

Videre mener meglerhuset at forventningen om økende laksepriser de neste månedene vil være positivt for oppdrettsgiganten Mowi, samtidig som det venter lavere kostnader knyttet til oppdrett fremover. Meglerhuset påpeker også at selskapet prises lavere enn sitt historiske snitt, med en multippel på 13 ganger pris over inntjening basert på estimatene for 2025.

Meglerhuset har for øvrig satt kursmålet til Mowi på 230 kroner pr. aksje - som tilsvarer en oppside på 14 prosent fra dagens kurs.

Venter lavere vekst

I tillegg til noen endringer i innholdet til porteføljen, kommenterer Kongslie at den overståtte resultatsesongen var relativt positiv for norske aksjer.

– Inntjeningsestimatene for 2024 på hovedlisten økte kraftig i de første ukene av resultatsesongen for tredje kvartal, da de fleste sterke rapportene fra store selskaper ble publisert. Siden den gang har imidlertid estimatene vært stabile, ettersom mindre selskaper ikke har levert like overbevisende resultater, sier Kongslie.

Han påpeker imidlertid at estimatene for 2025 har vært uendret gjennom hele rapporteringspreioden, til tross for positive rapporter fra tungtvekterne.

– Etter disse revisjonene forventer konsensus nå en inntjeningsvekst på fem til seks prosent på hovedlisten i 2025 til 2026. Med andre ord vil veksten for inntjeningen pr. aksje være noe lavere enn den langsiktige gjennomsnittlige veksten, og betydelig lavere enn den eksepsjonelle veksten de siste årene, som var drevet av høye energipriser, sier Kongslie.

– Selv om inntjeningsveksten vil være lavere i perioden 2025 til 2026, enn i perioden 2021 til 2024, mener vi likevel at norske aksjer er relativt rimelige, med en prismultippel på 10,5 ganger pris over inntjening for de neste tolv månedene, som er under det historiske snittet.