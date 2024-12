Dyreste USA-aksjer siden dotcom-boblen

Etter årets oppgang på 27 prosent prises S&P 500-indeksen til 38,6 ganger sin inflasjonsjusterte snittinntjening over de seneste ti årene. Til sammenligning er det historiske gjennomsnittet og medianen henholdsvis 17,2 og 16,0. Toppnoteringen er imidlertid hele 44,2 og stammer fra desember 1999. I de tre følgende årene, da dotcom-boblen sprakk, ble USA-børsen nær halvert.

Også en del andre «varsellamper» lyser rødt. S&P 500-indeksens pris/bok er nå rekordhøye 5,3, mens P/E-nivået på 31,0 er mer enn dobbelt så høyt som den historiske medianen. I tillegg har den såkalte «Buffett-indikatoren», det vil si den samlede børsverdien av amerikanske aksjer i forhold til landets BNP, klatret til 208 prosent – også det mer enn noen gang tidligere. På toppen under dotcom-boblen viste denne indikatoren «bare» 138 prosent. Imidlertid kan det som er dyrt godt bli en god del dyrere, og det skorter ikke på investorer som har gått glipp av store gevinster ved å forsøke å «time» markedet.

Uansett var de amerikanske børsindeksene nær uendrede ved firetiden tirsdag. U.S. Steel utmerket seg, med et kursfall på godt over 8 prosent. Selskapet rammes allerede av Trumps proteksjonisme, ettersom USAs neste president lover å blokkere salget av den Pittsburgh-baserte stålprodusenten til japanske Nippon Steel. Den 78-årige milliardæren la til at han skal gjøre U.S. Steel «sterk og stor» igjen med skatteinsentiver og tollavgifter, men markedet er langt ifra overbevist. Under Trumps forrige presidentperiode ble U.S. Steels børsverdi halvert.

For øvrig ga «trygge havner» som gull og amerikanske statsobligasjoner positiv avkastning, etter at Sor-Korea erklærte unntakstilstand. President Yoon Suk Yeol anklaget sine politiske motstandere for å undergrave landet og hevdet at grepet vil bidra til å opprettholde frihet og demokrati. Koreanske aksjer notert på New York-børsen fikk likevel hard medfart. Blant annet var KB Financial og LG Display ned med henholdsvis 5 og 3 prosent.