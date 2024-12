Pustepause på blandet Wall Street: Nye Iran-sanksjoner sendte tankaksjer til værs og oljeprisen rett opp

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,05 prosent på 6.049,88. Industritunge Dow Jones falt 0,17 prosent til 44.705,41. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,40 prosent til 19.480,91.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», ligger på 13,35. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,234 prosent

Aksjer

Stålprodusenten United States Steel falt 8 prosent etter at den kommende amerikanske presidenten Donald Trump sa han vil blokkere japanske Nippon Steel fra å kjøpe opp selskapet. Nippon Steel og U.S. Steel inngikk en kontrakt i slutten av 2023 for oppkjøpet av U.S. Steel, men oppkjøpsplanene har senere fått politisk motgang.

Markedsplassen PublicSquare henter inn langtidsinvestor Donald Trump Jr, eldste sønn av president Trump, til styret. Selskapet hadde en markedsverdi på knappe 72 millioner dollar ved stengetid mandag, men Trumps inntreden sendte kursen opp spinnville 270 prosent.

Mandag ble adm. direktør Pat Gelsinger i Intel presset ut av selskapet. Han hadde da sittet med makten siden 2021, uten å levere resultatene som aksjemarkedet forventet. Aksjen falt 1,5 prosent mandag, og endte ned 6,1 prosent tirsdag

Telekom-aksjen AT&T steg 4,3 prosent etter å ha lagt frem utsikter for de neste tre årene. Selskapet venter å oppnå en fri kontantstrøm på 18 milliarder dollar i 2027.

Teknologiselskapet Credo Technology Group steg 46,5 prosent etter å ha lagt frem resultater for tredje kvartal og oppdatert guiding for det inneværende kvartalet.

Bitcoin-utvinneren Cleanspark falt 3,9 prosent etter å ha lagt frem resultater for det regnskapsmessige helåret 2024, der bunnlinjen bommet på analytikernes forventninger. Selskapet endte med et resultat på 379 millioner dollar, mot konsensusestimatet på 395 millioner.

Av teknologigigantene er det Tesla som strever mest, med et fall på 1,6 prosent. Bedre gikk det med Meta, som styrket seg 3,5 prosent, Ellers har vi Amazon som endte opp 1,3 prosent, mens Apple steg 1,3 prosent, Nvidia gikk opp 1,2 prosent og Microsoft endte opp marginale 0,05. Alphabet endte flatt.

Olje

USA har sanksjonert 21 oljetankere mistenkt for handel med Iran. Det sendte Frontline , som har falt nesten 30 prosent på tre måneder, opp 8,5 prosent. Okeanis Eco Tankers steg 7,1 prosent, DHT steg 5,4 prosent og Hafnia gikk opp 3,8 prosent.

Oljeprisen reagerer også oppover på nyheten. WTI-olje med levering januar 2025 er opp 2,86 prosent, drøyt to dollar, til 70,05. Brent-olje med levering februar 2025 er opp 2,59 prosent til 73,70 dollar.

Oljeselskapene ExxonMobil, Occidental Petroleum, ConocoPhilips og Chevron steg alle marginalt.