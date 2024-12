Oljefondsjef Nicolai Tangen betalte 132,6 millioner kroner i skatt i 2023. Det var 34,8 millioner kroner mer enn året før. Det kom som en følge av at ligningsformuen hans økte med 124,5 millioner kroner til 7,8 milliarder kroner, og at nettoinntekten økte med 151,5 millioner kroner til 206,2 millioner kroner.

Fem personer økte imidlertid skatten mer enn Tangen. Mest økte søstrene Andresen, med til sammen 422,3 millioner kroner. Laksearving Gustav Magnar Witzøe snek seg også foran Tangen, med en økning på 38,9 millioner kroner.

30 som betalte mer og mindre

Av de 30 som betalte mest skatt både i 2022 og 2023 var det 14 som betalte mer i 2023, mens 16 betalte mindre. Totalt betalte de 30 til sammen 2,5 milliarder kroner i skatt i fjor, noe som var 179,2 millioner kroner mer enn året før, tilsvarende en økning på 7,1 prosent.

De 14 som betalte mer skatt betalte til sammen 2,0 milliarder kroner, noe som var 788,7 millioner kroner mer enn året før, tilsvarende en økning på 64,9 prosent.

De 16 som betalte mindre endte opp med å betale til sammen 512,8 millioner kroner. Det var imidlertid 609 millioner kroner mindre enn året før. Her stod eiendomskongen Edgard Haugen alene for en nedgang på 112 millioner kroner, etter alt og dømme etter store nedskrivninger på eiendomsverdier. Null i nettoinntekt ble det for Edgar Haugen også, ned fra 303 millioner kroner åre før.

Betalte mer skatt

Hitecvisions Ole Ertvaag måtte ut med 66,4 millioner kroner mer i skatt, etter at ligningsformuen økte med 455,3 millioner kroner til 813 millioner kroner.

Kongsvinger-entreprenør Tor Øivind Fjeld betalte 56,8 millioner kroner mer i skatt enn året før, og totalt 102 millioner kroner.

Utflyttede Kjell Inge Røkke slapp heller ikke helt unna. Han betalte 134 millioner kroner i skatt i fjor, og 56,1 millioner kroner mer enn året før. Ligningsformuen hans økte med 413,4 millioner kroner til 824,2 millioner kroner i fjor.