Dette er Bærums rikeste

Skattelistene er ute, og ifølge oversikten er Erik Christian Must Bærums desidert rikeste person for andre gang på rad med en formue på 4,3 milliarder kroner. Han hadde ifølge skattelistene en inntekt på 6,1 millioner kroner og betalte 48,8 millioner i skatt.

Erik Christian Must er sønnen til investor Erik Must. Kapital har estimert Must-familiens reelle formue til 12,5 milliarder kroner, noe som gjør pappa Erik Must til Norges 26. rikeste. Investoren kontrollerer investeringsselskapet Must sammen med sine to barn, Erik Christian og Trine.

På andreplass ligger Melanie Tone Steensland Gotteberg fra Jar med en formue på 2,2 milliarder kroner. Hun er oppført med inntekter på 16,6 millioner kroner og betalte 29,7 millioner kroner i skatt.

Hun er barnebarn av den avdøde skipsrederen og motstandsmannen Inge Steensland. Da sistnevnte gikk bort i 2010 etterlot han seg store verdier til datteren Menne og til barnebarna Melanie og Michael. I dag er det Melanies bror Michael Steensland-Brun som styrer Steensland-familiens virksomheter, som i hovedsak dreier seg om investeringer på børs, i shipping og i eiendom.

Bronseplassen går til Defa-arving Elisabeth Eidsvig Vergara fra Østerås, som er oppført med 2,1 milliarder i formue, samt 3,1 millioner i inntekter og 23,8 millioner i skatt.

Ukjent navn på inntektstoppen

På toppen av de med høyest inntekt finner vi den relativt ukjente Laszlo Hordos fra Stabekk. Hordos er født i 1981, og er ifølge Budstikka styreleder i Novas og styremedlem i Fremby, et selskap som jobber med å bistå andre firmaer med å jobbe bærekraftig.

Hordos endte fjoråret med en skattemessig inntekt på 252,4 millioner kroner, og hadde formue på 224,6 millioner. Han betalte 97,8 millioner i skatt.