Kvartalstall og elendig guiding torpederer aksje

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 19.603,76 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 44.915,24 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 6.069,93 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,4 prosent til 13,12.

Foot Locker

Onsdag la Foot Locker frem sin kvartalsrapport, samtidig som ledelsen kuttet guidingen for året. Skogiganten bommet på både topp- og bunnlinjen, og skylder på lavere etterspørsel og store kampanjer.

I tredje kvartal omsatte Foot Locker for 1,96 milliarder dollar og fikk et justert resultat på 0,33 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 2,01 milliarder dollar og et justert resultat på 0,41 dollar pr. aksje.

Aksjen stuper 18,4 prosent i åpningsminuttene.

Beige Book

Klokken 20.00 offentliggjøres den såkalte Beige Book i USA, noe DNB Markets forventer vil kunne gi viktig anekdotisk informasjon om aktivitet, pris- og lønnspress i den amerikanske økonomien.

Makro

Det ble skapt 146.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i november, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for oktober en vekst på 233.000 jobber, det høyeste antallet siden juli i fjor. Dette var også godt over forventningene på 115.000.