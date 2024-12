Torsdagens børsvinnere: Flyselskaper og kryptomeglere

De europeiske børsindeksene var noe opp torsdag. I Stoxx 600 gjorde Stellantis det særlig bra, med en kursoppgang på 4 prosent. Bilkonglomeratet erklærte dagen før at bedre finansielle resultater høyst sannsynlig vil muliggjøre betaling av utbytte i 2025.

Finansdirektøren forklarte dessuten at toppsjef Carlos Tavares' overraskende fratredelse fra stillingen skyldtes uenighet med styret om kortsiktige grep. Nå fokuserer ledelsen visstnok på å «gjenoppbygge tillit».

I Storbritannia godkjente konkurransetilsynet en sammenslåing av telekomgigantene Vodafone og Three. Transaksjonen skaper landets største mobilnettverk, med 27 millioner kunder. En betingelse for godkjennelsen var at konsernene investerer milliarder av pund i 5G-nettverket, samt at enkelte priser ikke heves over særskilte grenser. Vodafones toppsjef hevdet i et intervju med BBC at sammenslåingen ikke vil resultere i økte kostnader for hverken myndighetene eller kundene. Aksjekursen fikk uansett et løft på godt over 2 prosent.

Royal Dutch Shell-kursen svekket seg derimot med 1 prosent, etter at selskapet og Equinor meldte at deres britiske olje- og gassvirksomheter skal slåes sammen og legges i et nytt joint venture-konsern med hovedkontor i Aberdeen. Ifølge ledelsene skal grepet gi bedre marginer. Enkelte analytikere mener dessuten at kombinasjonen vil redusere den samlede skattebyrden.

I USA holdt S&P 500-indeksen seg nær onsdagens rekordnotering. Tre flyaksjer – Southwest Airlines, United Airlines og Delta Air Lines – steg med 1–4 prosent, etter at førstnevnte oppjusterte sin inntektsprognose for fjerde kvartal. Selskapet viste til sterk etterspørsel i julesesongen, samt høyere priser på flyreiser.

For øvrig passerte bitcoin-kursen enda en milepæl. Nivået steg for første gang til mer enn 100.000 dollar, og det seneste året utgjør oppgangen mer enn 140 prosent. Entusiasme rundt kryptovaluta bidro til at meglerne Coinbase og Robinhood ved firetiden var opp med henholdsvis 5 og 2 prosent i USA. For MicroStrategy, et IT-selskap som hovedsakelig investerer i bitcoin, ble oppturen på 3 prosent.