De amerikanske børsene er i god medvind om dagen, hvor samtlige indekser klokket inn toppnoteringer i går.

I kveldstimene snur stemningen til rødt på Wall Street.

Slik ser det ut for de ledende indeksene på Wall Street i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 er ned 0,1 prosent, mens industriindeksen Dow Jones er ned 0,4 prosent. Tek-indeksen Nasdaq er ned 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,1 prosent til 13,44.

Kryptoeventyr

Tidligere i dag bykset kryptovaluaten bitcoin til ny rekord på over 100.000 dollar, som er godt over en million kroner.

Hoppet skjedde etter at Trump utpekte ny sjef for finanstilsynet (SEC) i USA, som anses å være veldig kryptovennlig.

Prisen var oppe i 103.900 dollar på det meste var, men har siden trukket tilbake til 101.905 dollar i kveldstimene.

Tesla fortsetter himmelferden

Tesla stiger 4 prosent til 372 dollar, etter en oppgradering fra Bank of America. Aksjeprisen er på sitt høyeste siden april 2022.

– Turen økte vår tillit til at Tesla er godt posisjonert for å vokse i 2025 med sin elbilvirksomhet og lanseringen av robotaxi , men også på lengre sikt med investeringer i roboten Optimus, sier John Murphy, i Bank of America.

Morgendagens viktige tall

Nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement torsdag viser at 224.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 30. november. Dette er en økning på 11.000 fra uken før, da antallet var 213.000. På forhånd var det ventet 215.000, ifølge Trading Economics.

Nye tall for USAs handelsbalanse viser et underskudd på 73,8 milliarder dollar i oktober. Ifølge Trading Economics var det ventet en handelsbalanse på minus 75,0 milliarder dollar nå.

Amerikanske investorer venter nå i spenning på fredagens sysselsettingsrapport utenom jordbruket.

Disse makro-tallene er blant de viktigste for den amerikanske sentralbanken før de skal ta sin neste rentebeslutning 18.desember.