Wall Street endte i rødt før morgendagens viktige tall– Tesla steg over 3 prosent

De amerikanske børsene er i god medvind om dagen, hvor samtlige indekser klokket inn toppnoteringer i går.

I kveldstimene snudde stemningen og ved stengetid stod Wall Street i rødt.

Slik gikk det for de ledende indeksene på Wall Street torsdag:

Samleindeksen S&P 500 endte ned 0,2 prosent til 6.075,11 poeng, mens industriindeksen Dow Jones falt 0,6 prosent til 44.766,07 poeng. Tek-indeksen Nasdaq gikk ned 0,2 prosent til 19.700,26 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1 prosent til 13,32.

Fortsetter himmelferden

Tesla stiger 3,2 prosent til 369 dollar, etter en oppgradering fra Bank of America. Aksjeprisen er på sitt høyeste siden april 2022.

– Turen økte vår tillit til at Tesla er godt posisjonert for å vokse i 2025 med sin elbilvirksomhet og lanseringen av robotaxi , men også på lengre sikt med investeringer i roboten Optimus, sier John Murphy, i Bank of America.

Boeing-aksjen falt 1 prosent til 156 dollar etter at en amerikansk dommer avviste et forlik som ville ha erklært Boeing skyldig i lovbrudd og betalt en bot for å ha villedet amerikanske myndigheter.

Forliket handler om to ulykker med Boeing 737 Max-fly som styrtet med mindre enn fem måneders mellomrom i 2018 og 2019, ett av dem utenfor kysten av Indonesia og ett i Etiopia. Ulykkene kostet 346 mennesker livet.

De etterlatte etter dem som omkom i ulykkene, har i årevis kjempet for en offentlig rettssak, straffeforfølgelse av tidligere selskapstopper og strengere økonomiske sanksjoner mot Boeing.

Både Uber- og Lyft-aksjen falt 10 prosent torsdag etter nyheten om at Google utvider sin robot-taxi virksomhet til Miami i 2026 gjennom selskapet Waymo.