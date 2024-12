Amerikanere profitterer på europeisk kapitalstruktur

EU har lenge jobbet med en kapitalmarkedsunion (CMU). Likevel gjenstår det mye for å skape et reelt indre kapitalmarked hvor investeringer og sparemidler kanaliseres på en effektiv måte i hele Europa. Det norske myndigheter burde ha høyt på agendaen er stabile og gode rammevilkår og raske effektive prosesser for å implementere regelverk fra EU.

Myndighetenes oppgave blir å tilrettelegge for effektivisering og muligheter for konsolidering, men de kan neppe tvinge frem fornuftige sammenslåinger. Dette fordi de fleste finansielle infrastrukturselskapene i Europa er privatiserte gjennom de siste 25 årene. I dag er disse ofte store børsnoterte konsern. Oss selv i Euronext inkludert.

Grunnlaget til forretningsmodellen for Euronext er et konsolidert europeisk verdipapirmarked. I dag opererer vi syv europeiske børser, fire oppgjørssentraler og et pan-europeisk clearing-hus. Handel er allerede harmonisert gjennom det felles handelssystemet Optiq, med felles regler og prosedyrer.

Les også Edderkoppen i IPO-markedet Året før coronapandemien sto Oslo Børs for rundt 25 prosent av børsnoteringene i Europa. – Vi kommer nok aldri dit igjen, sier EY-partner Ankit Puri.

Frem til 2027 skal vi fokusere på å redusere fragmenteringen på oppgjørssiden gjennom et felles oppgjørssystem. Euronext clearing er allerede en av Europas viktigste sentrale motparter, men vil bli ytterligere harmonisert og trolig lansert i ytterligere europeiske markeder i tiden fremover. Det er likevel ikke slik at Euronext alene kan redusere fragmenteringen i Europa.

Nylig så vi at DNB Markets kjøper Carnegie, en tydelig nordisk konsolidering som vi følger spent med på. Jeg tror flere slike konsolideringer er nødvendig for å sikre nordisk og norsk konkurransekraft. Jo mer effektivt markedet er, desto større er den samfunnsøkonomiske gevinsten. Dette gir flere investeringsmuligheter, særlig for små og nystartede virksomheter, noe som igjen fører til økt sysselsetting og vekst. Dagens fragmentering fremstår uheldig, og dette må også prioriteres i Norden – slik det allerede er høyt på agendaen i Brussel.

Jeg tror dessverre at fragmenteringen i Norden vil vedvare og endringer ta lang tid så lenge majoriteten av markedsaktørene aksepterer dagens situasjon. Amerikanske aktører profitterer på tilstedeværelsen i Norden og Europa, uten å se at de har incentiver til å bidra til å redusere fragmenteringen eller støtte opp om en europeisk kapitalmarkedsunion. Da er det opp til markedet å gi uttrykk for hvordan de ønsker at det finansielle økosystemet skal se ut.

Øivind Amundsen

Adm. direktør i Euronext Oslo Børs