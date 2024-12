Topptungt aksjemarked – skummelt eller naturlig?

De ti største selskapene i S&P 500 utgjør nå 36 prosent av indeksen, det mest topptunge aksjemarkedet i USA siden 1932. Utgjør høy konsentrasjon en risiko, eller er det normalt at noen få giganter dominerer? Jeg har hørt på en podcast der to eksperter med ulikt syn på temaet settes opp mot hverandre. Diskusjonen byr på god lærdom for oss fondsinvestorer.

Jeg skrev for noen uker siden om argumenter for lavere fremtidig aksjeavkastning. Utgangspunktet var en Goldman Sachs-rapport, der de spår en årlig gjennomsnittsavkastning neste ti år på 3 prosent. Til sammenligning har S&P 500 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år på 13,5 prosent, målt i dollar.

Både teori og praksis taler fortsatt for en høy andel aksjeindeksfond i porteføljen, eventuelt i kombinasjon med noen fremragende aktive fond

I podcasten fra Goldman Sachs får vi først høre deres sjefstrateg for amerikanske aksjer, David Kostin, gjenta argumentene fra rapporten. Han påpeker at de inkluderer flere metoder for å spå fremtidig avkastning, som verdsettelse, utsikter for økonomisk vekst og selskapsinntjening, rentenivå og markedskonsentrasjon. Selv uten å inkludere markedskonsentrasjon i regnestykket, sier Kostin at forventet avkastning blir lavere enn det årlige gjennomsnittet på 11 prosent for historiske tiårsperioder. Tas den høye verdsettelsen og konsentrasjonen med i beregningen, faller prognosen ned mot 3 prosent i året, dog med et utfallsrom på minus 1 til pluss 7 prosent.

Med hensyn til verdsettelse sier Kostin at de største amerikanske selskapene prises til en negativ risikopremie. Dette betyr at prisen (kursen) man betaler for forventet inntjening i aksjene, nå er så høy at forventet avkastning blir lavere enn for en amerikansk statsobligasjon, noe man ikke har sett på 30 år. Resten av markedet derimot, påpeker han prises med en positiv risikopremie, og dermed har bedre utsikter.

Høy markedskonsentrasjon utgjør ifølge Kostin en risiko av to grunner; fordi det historisk har vært få virksomheter som opprettholder høy inntjeningsvekst over tid, og fordi et topptungt aksjemarked har mindre risikospredning. Dette kan føre til at indeksen blir mer risikabel.

Kostin trekker frem tre faktorer som kan føre til høyere avkastning enn forventet:

Kunstig intelligens bidrar til høyere inntjeningsvekst enn man tror i dag.

Ettersom en tredjedel av selskapene i S&P 500 normalt er blitt byttet ut med andre selskaper over tidligere tiårsperioder, vil indeksen kunne se helt annerledes ut om ti år.

Amerikanske husholdninger øker aksjeandelen ut over allerede svært høye nivåer.

Den anerkjente fondsforvalteren Owen Lamont intervjues også og uttrykker et annet syn. Han mener det amerikanske markedet er mindre konsentrert nå enn gjennom deler av 1950- og 1960-tallet. Han peker på at gigantselskapene tross alt har god risikospredning på tvers av sine respektive forretningsområder, og at flere europeiske og asiatiske markeder har høyere indekskonsentrasjon.