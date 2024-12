Kraftig børsfall etter mer uro i Sør-Korea

I Sør-Korea faller Kospi 2,49 prosent, mens Kosdaq er ned hele 4,71 prosent.

Lørdag klarte ikke opposisjonspartiene i Sør-Korea å få flertall for å stille president Yoon Suk-yeol for riksrett etter at han tidligere i uken innførte en midlertidig millitær unntakstilstand.

Det skjedde ved at regjeringspartiet boikottet avstemningen ved å forlate lokalet. Opposisjonsblokken har imidlertid meldt at de snart vil forsøke en ny avstemning.

Den omstridte militære unntakstilstanden opphørte etter kun seks timer, da parlamentet voterte for å blokkere handlingen. Grunnen skal ifølge presidenten ha vært frykt for Nord-Koreanske krefter.

Påtalemyndighetene i landet etterforsker nå også president Yoon for anklager om forræderi og maktmisbruk.

Blandet

Ellers i Asia stiger Nikkei i Japan marginale 0,04 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,18 prosent.

Japans brutto nasjonalprodukt for tredje kvartal ble revidert til 0,3 prosent, opp fra 0,2 prosent og over ekspertenes forventninger om ingen endring.

Shanghai Composite i Kina går tilbake 0,16 prosent, CSI 300 er ned 0,32 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 0,53 prosent.

Den kinesiske konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent på årsbasis i november, ned fra en økning på 0,3 prosent måneden før. Økonomene hadde på forhånd ventet en vekst på 0,5 prosent.

Nifty 50 i India faller 0,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,03 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,05 prosent.