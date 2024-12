Kina-stimulans løfter luksus- og gruveaksjer

Kinesisk stimulans var et tema i finansmarkedet mandag. Landets ledere lovte sterkere finanspolitisk stimulans og en noe mer «duete» pengepolitikk neste år. Blant annet skal bolig- og aksjemarkedet stabiliseres, slik at husholdningenes vilje til å bruke penger tar seg opp.

Investorene snakker også om økt geopolitisk usikkerhet, etter at islamister gjennomførte et statskupp i Syria. En mulighet er at landet, som hadde Midtøstens siste gjenværende sekulære regjering, ender opp i samme elendige forfatning som Libya, etter at opprørsstyrker drepte Muammar al-Gaddafi i 2011. Syria produserte i fjor rundt 91.000 fat olje pr. dag, men er ikke del av Opec.

Disse forholdene skapte imidlertid ikke store børsbevegelser, og ved firetiden var både S&P 500- og Stoxx 600-indeksen lite endret. Det var likevel tydelige tegn på en Kina-effekt i luksus- og råvaresektorene.

I førstnevnte kategori fikk blant andre Burberry, som er best kjent for sine frakker, og Gucci-eieren Kering et kursløft på godt over 4 prosent, og i gruvebransjen var Antofagasta, Rio Tinto og Glencore opp med 4-5 prosent. Også olje- og gassprodusenten BP gjorde det bra, med en oppgang på rundt 5 prosent.

I USA var Freeport-McMoRan, en ledende kobberprodusent, opp med nesten 6 prosent. Nvidia-kursen svekket seg derimot med godt over 2 prosent, og igjen var årsaken Kina. Landets myndigheter har nå begynt å etterforske halvlederprodusenten for mulige brudd på konkurransereglene. Aksjen har likevel gjort tregangeren i det seneste året.

For øvrig går vi snart inn i et nytt år. Kursene i derivatmarkedet signaliserer at Feds styringsrente blir kuttet med minst et prosentpoeng – selv om obligasjonsmarkedet priser inn en snittinflasjon på 2,3 prosent i de neste fem årene. Når det gjelder S&P 500-selskapene, spår analytikerne en inntekts- og inntjeningsvekst på henholdsvis 15,0 og 5,8 prosent. Indeksen har imidlertid en tendens til å gjøre det uvanlig dårlig i året etter valgår.