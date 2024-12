Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Eiendomsmilliardær Pål Gundersen har solgt ærverdige Gimle kino og 120 leiligheter med krembeliggenhet i Oslo – med skrekkelig timing.

Han har jobbet lenge med å slanke balansen for å nedbetale så mye som mulig av gjelden, og nå skal han ha solgt 7.500 kvadratmeter med boliger og 3.000 kvadrat med næring – på billigsalg. Samtidig spår et samlet eiendomsmiljø nå at prisene skal øke mye fremover.

Denne uken kommer en rekke sentralbanker til å kutte sine styringsrenter. Neste uke følger også flere sentralbanker etter, men neppe Norges Bank.

Først ventes sentralbankene i Canada, Sveits og eurosonen å kutte, før amerikanske Federal Reserve og svenske Riksbanken følger opp neste uke. I Norge er det derimot bare priset inn en neglisjerbar sjanse for et rentekutt.

Wanda Group hadde skyhøye ambisjoner og skulle bygge et grønt Amazon, og investorene var pengesterke . Nå er gjenbruksselskapet meldt konkurs, og 142 millioner kroner er tapt.

Tanken var at selskapet skulle hente og bringe løsøre hjemme hos kundene. Som en del av driften skulle selskapet tjene penger på lagertjenester, reparasjon, service og bruktsalg.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiet. Om det virkelig var et kuppforsøk i forrige uke for å bli kvitt statsminister Jonas Gahr Støre, eller litt for ivrige journalister som ville lage noe, tør ikke vi si, men noe beveget seg.

Støre har tatt signalet, og har i debatter de siste dagene kjørt en hard linje både med form og innhold. Statsministeren virker plutselig mer overbevisende og troverdig. Desemberkuppet er avblåst, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 3. kv.:

Akobo Minerals: Kl. 08.30, webcast kl. 10.00

Resultatpresentasjon:

Haugesund Sparebank: Bankens lokaler kl. 18.00

Makro:

Norge: Inflasjon november, kl. 08.00