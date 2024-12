Mye optimisme i SMB-segmentet

Både Londons FTSE-indeks og franske Cac 40 falt nesten 1 prosentpoeng tirsdag, og noe av mandagens oppgang for luksus- og gruveaksjer ble reversert. Årsaken var skuffende import- og eksporttall fra Kina. I november var kjøpet av varer og tjenester fra utlandet 3,9 prosent lavere enn ett år tidligere, mens økonomene hadde ventet 0,3 prosent vekst. Eksporten økte med 6,9 prosent, men også her var forventningene høyere.

Kina er blant verdens største luksusmarkeder, så konglomeratet LVMH og Gucci-eieren Kering fikk kursfall på 2 prosent. I råmaterialsektoren var Antofagasta, Glencore og Anglo American ned med 1-2 prosent.

Fra USA kom det mer oppløftende makrostatistikk. Det viser seg at lederne for små og mellomstore bedrifter er blitt superoptimister i kjølvannet av Trumps valgseier. En indeks som måler deres forventninger steg fra 93,7 i oktober til hele 101,7 i forrige måned. Nivået var det høyeste siden juni 2021 og 7,5 punkter høyere enn ventet. Investorene tenker tilsynelatende i samme baner: I de seneste seks månedene har Russell 2000-indeksen, som hovedsakelig inneholder USA-fokuserte små og mellomstore selskaper, steget med 18 prosent – 5 prosentpoeng mer enn S&P 500.

Blant de store amerikanske selskapene var Oracle ned med 8 prosent ved firetiden tirsdag. Programvaregiganten leverte overraskende svake topp- og bunnlinjetall for sitt andre regnskapskvartal, og i tillegg skuffet guidingen for det inneværende kvartalet. Ledelsen spår en årlig omsetningsvekst på 7-9 prosent, mens økningen i den nylig tilbakelagte perioden var 9 prosent.

For øvrig karret gullprisen seg over 2.700 dollar per unse, et nivå som sist ble sett 8. november. Verdien av det edle metallet stupte etter at Trump vant presidentvalget, idet optimisme og håp om mindre geopolitisk risiko sendte penger ut av «trygge havner» og inn i blant annet aksjer og kryptovaluta. Gullprisen nådde en bunn på 2.541 dollar ni dager senere.