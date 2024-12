Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Det er full krise for PE-selskapet Credo Partners, som på én uke har sett to av selskapene sine gå over ende. Først gikk storsatsingen Tellus Caravan og Fritid konkurs, og nå har også Q-Light meldt oppbud.

I Credos portefølje på 11 selskaper tapte åtte av ti penger i fjor. Totalt beløp tapet seg til 238 millioner kroner.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bor selv på storgård og har aldri i sitt liv betalt formuesskatt. Nå selges det gårder over hele landet som tryller bort formuene til nordmenn som ikke vil flytte til Sveits.

Nordmenn som bor på gård har en formuesskatt som vanlige boligeiere bare kan drømme om. Der vanlige boligeiere har en formuesverdi på 25 prosent av virkelig verdi, har de som bor på landbrukseiendom en formuesverdi på bare 1 til 5 prosent av virkelig verdi.

Det er bare å glemme rentekutt fra Norges Bank i januar. Det mener Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, etter de nye norske inflasjonstallene tirsdag.

Mens inflasjonen falt mye i november, til 2,4 prosent, steg kjerneinflasjonen igjen, til 3 prosent. Hov tror dette betyr at rentebanen skal opp.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiet. En ny meningsmåling viser en oppslutning på 14,2 prosent. Dette, sammen med forrige ukes debatt om Jonas Gahr Støres posisjon, burde vel tilsi at sentralstyret satte statsminister og partileder på dagsordenen.

Arbeiderpartiet er på vei rett ned i kjelleren og partiledelsen snakker ikke om det. FrP har tatt tak i politikken og høster velgere på det. Ikke fordi Sylvi Listhaug er bedre enn Støre, men fordi folk flest skjønner hva hun sier, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

USA: Inflasjon november, kl. 14.30

USA: Kjerneinflasjon november, kl. 14.30

Canada: BoC rentebeslutning, kl. 15.45

Russland: Inflasjon november, kl. 17.00

Brasil: Rentebeslutning, kl. 22.30

Annet:

Opec: Månedsrapport

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

BW LPG